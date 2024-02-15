Кирби: Авдеевка в скором времени может перейти под контроль России

В Авдеевке Донецкой области, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, грозящая переходом города под контроль России. Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила, что ВСУ начали частичный отвод войск из города. Собеседники издания заявили, что это "вопрос времени", когда будет потеряна Авдеевка. Последним оплотом обороны украинских войск в городе может стать коксохимический завод.

Пророссийские телеграм-каналы сообщают о том, что украинские военные утратили контроль над рядом позиций в городе. Утверждается, что российские войска захватили главный въезд в Авдеевку и часть ПВО, известную как укрепрайон "Зенит".

Украинский OSINT-проект DeepState сообщает о продвижении российских войск на севере и юге Авдеевки.

Ранее о том, что ситуация в городе становится "угрожающей и нестабильной" сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада Вооружённых сил Украины в своих социальных сетях.

Генеральный штаб ВСУ сообщал о 34 российских атаках в районе Авдеевки за минувшие сутки. Российские войска "не оставляют попыток окружить Авдеевку", украинские военные "держат оборону, нанося им значительные потери", говорится в сводке. Представитель украинского командования "Таврия" Дмитрий Лиховый назвал ситуацию в городе "динамичной", отметив, что на одних участках украинские войска отходят "на более выгодные позиции", а на других, напротив, отбивают позиции.

В условиях активных боевых действий оперативно независимо подтвердить утверждения сторон не представляется возможным.