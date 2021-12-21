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Киргизская спецслужба опровергла прекращение уголовного дела первого президента

Аскар Акаев по прилёте в Бишкек из Москвы в 2021 году, архив

Киргизский Государственный комитет национальной безопасности опроверг отказ от уголовного преследования первого президента страны Аскара Акаева. Ему, напротив, предъявлено новое обвинение. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

О прекращении уголовного преследования Акаева накануне заявил его соратник Бекболот Талгарбеков после того, как первый президент улетел в Москву. Акаев, сбежавший из страны после массовых протестов в 2005 году, в 2021 году впервые вернулся в Бишкек, дважды прилетев туда на допросы из России. Позднее во вторник сам политик заявил в интервью "Московскому комсомольцу", что все дела против него закрыты.

Акаев подозревается в коррупции при выдаче разрешения на разработку крупнейшего в Центральной Азии месторождения золота "Кумтор". В сообщении ГКНБ говорится, что расследование дела продолжается, бывшему президенту предъявлены новые обвинения по этому делу, а он "полностью признал свою вину" и "активно сотрудничает со следствием". Его сторона заявление спецслужбы пока что не комментировала.

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