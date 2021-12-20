Следствие по делу сняло обвинения в коррупции с первого президента Киргизии Аскара Акаева. Политика допрашивали в связи с уголовным делом о крупнейшем в Центральной Азии месторождения золота Кумтор. Он прилетал на допросы в Бишкек, но вернулся в Москву.

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О том, что у следователей нет претензий к Акаеву сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Аззатык. “В ходе расследования подтвердилось, что он ни брал ни тыйына с Кумтора,” — цитирует радиостанция соратника бывшего президента Бекболота Талгарбекова.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год. Он был отстранён от власти после массовых выступлений оппозиции, названных тогда “революцией Тюльпанов”. С 2005 года экс-президент живёт в России. 77-летний политик дважды приезжал на допрос в Бишкек. В первый раз — в августе. Тогда он впервые вернулся на родину после бегства.

К этому моменту он находился в розыске по запросу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Утверждалось, что он и бывшие премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов привлечены к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении соглашения по разработке Кумтора в 1992 году и внесении в документ изменений в 1994-м.

В ходе допросов выяснилось, что компания-разработчик Кумтора могла недоплатить за лицензию. "Аскар Акаев попросил прощения у народа за то, что не изучил этот момент", — заявил Талгарбеков. В ГНКБ ситуацию пока не комментировали.