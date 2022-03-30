Режиссёр Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом во вторник сообщил киновед Жоэль Шапрон. Он опубликовал в фейсбуке фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.

На нём режиссер одет в футболку с надписью: "Я выключаю телевизор". "А в голове: "Я включаю культуру". Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!" — написал Шапрон.

28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и отменил условный срок Кириллу Серебренникову и снял с него судимость по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд принял во внимание истечение половины установленного приговором испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба.

За последний месяц Россию покинули многие деятели искусств, несогласные с российским вторжением в Украину.

В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", признав виновным в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал.