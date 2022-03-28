Суд снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость", - сказали в суде.
Уточняется, что суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба.
- В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", признав виновным в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал. Судья также предписал взыскать с Серебренникова, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры России. Серебренников заявил, что таких денег ни у него, ни у его коллег нет. Дело вызвало большой общественный резонанс, многие комментаторы видели в нем политическую подоплеку. СМИ, в частности, писали о том, что за преследованием Серебренникова мог стоять бывший министр культуры Владимир Мединский или влиятельный епископ РПЦ Тихон (Шевкунов).
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