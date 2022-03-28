Суд снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость", - сказали в суде.

Уточняется, что суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба.