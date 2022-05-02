Киркоров раскритиковал Симоньян за слова о Галкине

Российский певец Филипп Киркоров обратился к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, которая ранее заявила, что якобы "всем известно", что шоумен Максим Галкин гей, женившийся "на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере". О Галкине глава RT заговорила в связи с его антивоенными высказываниями - сама Симоньян активно поддерживает войну в Украине.

Обращение к Симоньян Киркоров опубликовал у себя в инстаграме. Галкин с 2011 года женат на певице Алле Пугачёвой. С 1994 по 2005 год она была замужем за Киркоровым.

По словам певца, Симоньян допустила "нелицеприятные высказывания в адрес его коллег". "Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен" - заявил Киркоров.

По словам певца, внутри России нарастает взаимная агрессия и "этого только и хотят западные партнеры". Сейчас Киркоров видит травлю людей "не со всем согласных", с "альтернативной точкой зрения" и "просто испугавшихся". По мнению певца, публичные люди обязаны объединиться, а "охотники на ведьм" усугубляют внутренний раскол.

Симоньян ответила Киркорову в своем аккаунте в твиттере словами журналиста RT Антона Красовского, который раскритиковал певца и заявил, что российское общество "как никогда, монолитно и едино" и "поддерживает Россию, армию и президента". "Я хоть и пожилой, как сказала бы Маргарита, но не лицемерный гей. Этого в отличие от ваших не скрываю, так что право имею." - говорится в одном из опубликованных Симоньян сообщений от лица Красовского.