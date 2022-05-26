Китай намерен подписать масштабное соглашение со странами Океании

Китай на фоне обостряющегося противостояния с Западом планирует значительно усилить влияние в Тихоокеанском регионе, расширив свою роль во многих сферах: от безопасности до культурного обмена. Это следует из проекта соглашения с десятью странами Океании, которое подготовил Пекин. В среду документ попал в распоряжение журналистов, в частности издания The Guardian.

Согласно проекту, Китай намерен увеличить в регионе объём торговли и инвестиций, активнее поддерживать здравоохранение и туризм, популяризировать китайский язык, в том числе с помощью стипендий на обучение.

Особое внимание в документе уделяется участию Китая в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. В частности, Пекин предлагает "расширить сотрудничество правоохранительных органов и совместно бороться с транснациональной преступностью". Китай готов обучать полицейских на своей территории, а также помогать в строительстве лабораторий для проверки отпечатков пальцев и проведения судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в соглашении прописано укрепление сотрудничества в области кибербезопасности и совместное "определение правил по глобальному управлению данными".

Усиление китайского присутствия в Океании означает, что корабли его военно-морских сил смогут заходить в порты региона и, возможно, размещать там персонал и технику. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США должны предоставить острову ресурсы для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт военным путём. Президент Джо Байден неоднократно говорил, что Вашингтон твёрдо намерен встать на защиту Тайваня, если Китай вторгнется на его территорию. Недавно Байден сказал, что необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.

Такого развития событий опасаются некоторые потенциальные участники соглашения. Журналисты получили письмо президента Федеративных Штатов Микронезии Дэвида Пануэло, адресованное 21 лидеру тихоокеанских стран. В числе прочего Пануэло пишет, что в случае китайского вторжения на Тайвань, которое будет “эквивалентно войне между Китаем и США”, Тихоокеанский регион рискует "увязнуть под перекрёстным огнём крупных стран". Пануэло считает, что предложение Китая нужно отклонить. На прямые вопросы журналистов о его письме или о проекте соглашения Пануэло отвечать отказался.

Китай надеется подписать соглашение с десятью странами Океании, в числе которых Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, а также автономные государственные образования, находящиеся под суверенитетом Новой Зеландии - Острова Кука и Ниуэ. Ожидается, что представители перечисленных стран одобрят документ 30 мая после встречи с китайской делегацией на Фиджи.