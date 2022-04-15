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Китай проводит военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань

Делегация конгрессменов США прибыла в Тайвань, 14 апреля 2022 года

Китай решил провести комплексные военные учения вокруг Тайваня в ответ на посещение острова конгрессменами США. Об этом заявило Минобороны КНР.

Пекин считает визит представителей Вашингтона на остров преднамеренной провокацией, которая подрывает отношения Китая и США и создаёт напряжённость в Тайваньском проливе.

Минобороны отметило, что конгрессмены посылают "неверные сигналы" руководству острова, хотя ранее Вашингтон обещал не поддерживать независимость региона.

МИД Китая заявил, что США должны прекратить все официальные контакты с властями острова.

Шесть американских конгрессменов прибыли в Тайвань 14 апреля. В планах делегации – встреча с президентом Тайваня.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признаёт и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

У Вашингтона нет дипотношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина об одном китайском правительстве.

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