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Время Свободы

"Пресс-секретарь" Путина. Выступления Лукашенко на саммите ОДКБ

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване. 23 ноября 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 ноября

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Время Свободы - Темы дня 25.11.2022
by Радио Свобода

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В Херсоне в результате обстрелов за сутки погибли не менее 7 человек;

Может ли Россия исчерпать свой запас крылатых ракет, которыми она уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины;

Группа депутатов Европейского парламента призывает включить "ЧВК Вагнера" в список террористических организаций;

"Мемориал" признал политолога Евгения Бестужева политическим заключенным;

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ;

Соблазнительное предложение для звезды: "луганские бабушки" зовут футболиста Криштиану Роналду играть в "ЛНР";

День Благодарения и Черная пятница в США.

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