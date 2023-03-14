С 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев после того, как в 2020 году ввёл ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на консульский департамент МИД КНР.

Власти страны разрешат иностранным гражданам использовать для въезда визы, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Также вновь появится возможность безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Безвизовый въезд в страну разрешат и для некоторых категорий жителей Гонконга, Макао и стран АСЕАН.

В 2020 году после начала эпидемии коронавируса Китай изолировался от внешнего мира. В стране были установлены жесткие ограничения для граждан в целях предотвращения распространения вируса. В конце 2022 года власти КНР начали отказываться от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и сняли множество коронавирусных ограничений. При этом ещё в ноябре того же года в Китае зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки.

Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса. С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.