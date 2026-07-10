Китай впервые успешно вернул на землю первую ступень ракеты-носителя

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя Long March-10B ("Чанчжэн-10Б"), сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета стартовала 10 июля в 12:15 по местному времени с острова Хайнань. Примерно через шесть минут после отделения от второй ступени ускоритель выполнил управляемый вертикальный спуск и был пойман специальной сетью на плавучей платформе.

Традиционно ракеты считаются одноразовыми: после отделения их ступени разрушаются при падении. Повторное использование первой ступени позволяет значительно снизить стоимость запусков спутников и космических миссий.

Long March-10B способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 16 тонн полезной нагрузки. По характеристикам ракету сравнивают с Falcon 9 компании SpaceX, но китайская система посадки отличается: вместо автономной посадки на платформу или наземную площадку ускоритель захватывается специальной сетью с помощью установленных на нём посадочных крюков.

Первая попытка вернуть многоразовую ступень была предпринята Китаем в феврале 2026 года с использованием ракеты Long March-10A. Тогда ускоритель выполнил управляемое снижение и приводнился рядом с платформой, но не был возвращен.

Технологию многоразовых орбитальных ракет первой успешно реализовала компания Илона Маска SpaceX, посадив Falcon 9 после орбитального полета в декабре 2015 года. В ноябре 2025 года аналогичного результата добилась компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin с ракетой New Glenn.

После сообщения об успешном испытании акции китайских космических компаний выросли – бумаги China Spacesat и China Satellite Communications подорожали на максимальные разрешенные биржей 10%.