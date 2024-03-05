Китай второй год подряд увеличит расходы на армию на 7%

Китай потратит на военные расходы в 2024 году на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета, озвученный на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Расходы на национальную оборону составят 1,665 триллиона юаней (примерно 231 миллиард долларов), рост на 7,2%", – цитирует агентство документ. Такой же рост оборонных расходов Китая был отмечен в 2023 году, тогда он составил 220 миллиардов долларов.

Китай должен активизировать военную подготовку и военное строительство во имя защиты суверенитета и безопасности страны, заявил на открытии сессии премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Необходимо всесторонне укреплять военную подготовку и подготовку к войне <…>, твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", – сказал он в своём докладе.