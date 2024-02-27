Россия в условиях санкций рекордно нарастила импорт товаров из Китая

По итогам прошлого года объем экспорта из Китая в Россию достиг 111 миллиардов долларов. Это на 47% больше, чем в 2022 году, и на 65% больше, по сравнению с довоенным 2021 годом. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные китайской таможни.

Для КНР Россия в условиях санкций, введённых после начала войны против Украины, превратилась из незначительного рынка в среднезначимый. Российский рынок поднялся по суммарному объему экспорта с 16-го на 7-е место за год. Больше товаров Китай поставляет только в США, Гонконг, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию, отмечает The Bell.

Самая популярная категория товаров, которые Китай экспортирует в Россию — компьютеры, строительная техника и оборудование. В 2023 году было ввезено товаров этой категории на сумму более 25 миллиардов долларов. Это почти на 50,5% больше, чем годом ранее.

В процентном соотношении лидирует категория транспортных средств и автозапчастей. Объём экспорта в этой категории в прошлом году составил 22,5 млрд долларов, а годовой прирост — почти 260%, говорится в публикации.

Согласно подсчётам The Bell, поставки китайских товаров двойного назначения — преимущественно телекоммуникационного оборудования — выросли в 2023 году на один миллиард долларов и составили четыре с половиной миллиарда.

Издание отмечает, что в условиях западных санкций переориентация на рынок Китая российской экономики помогла ей выстоять, но сделала зависимой от Пекина. При этом экономическое сотрудничество России и КНР может быть непредсказуемым. Например, после декабрьского указа президента США о вторичных санкциях за работу с санкционными российскими компаниями китайские банки перестали принимать платежи от крупнейших российских банков, напоминает The Bell.

Вместе с тем агентство Bloomberg на днях сообщало, что только за первые девять месяцев прошлого года Россия закупила у Евросоюза критически важных товары для военной промышленности на сумму почти на 500 миллионов долларов США. Четверть поставок шла напрямую из Европы, остальное — через посредников в третьих странах, среди которых Китай, Турция, Арабские Эмираты, Сербия, Армения и государства Центральной Азии.

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