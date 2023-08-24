Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1", разрушенной цунами в 2011 году. В ответ на это Китай – ключевой торговый партнёр Японии – запретил поставки японских морепродуктов.

Китайские власти заявили, что по необходимости будут корректировать меры, чтобы "предотвратить риски, связанные со сливом воды, загрязнённой ядерным оружием". МАГАТЭ, которое следит за процессом сброса, заявляло, что он соответствует международным стандартам безопасности и окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

Японская энергетическая компания TEPCO, ответственная за спуск воды с АЭС, уже заявила, что выплатит японским бизнесменам компенсацию за ущерб, причинённый запретом на экспорт со стороны "иностранного правительства". Также компания пообещала, что сделает всё возможное, предоставив научные доказательства, чтобы запрет был снят как можно скорее.

С момента аварии на "Фукусиме-1" на ней скопилось более 1,3 миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Воду очистили с помощью системы, способной удалить большинство радионуклидов, и хранят в резервуарах.

Согласно плану сброса, воду из резервуаров разбавляют морской водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся в ней радионуклидов – трития и углерода-14. После этого её спускают по подводному тоннелю в километре от АЭС. К марту 2024 года Япония сольёт в океан 31,2 тысячи тонн воды, на сброс всей воды уйдёт около 30 лет.