11 марта 2021 года исполнилось 10 лет с момента землетрясения и последовавшего за ним цунами, которое привело к аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Цунами затопило систему энергоснабжения атомной станции, прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Три реактора станции просто расплавились, приведя к самой серьезной после Чернобыля трагедии в истории атомной энергетики. 18 тысяч человек погибли или пропали без вести в эти дни.



Землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой 9,0 признано одним из самых мощных в истории Японии.









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