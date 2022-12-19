Китайский Huawei закрывает одно из подразделений в России из-за санкций

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В российском подразделении Enterprise Business Group работали около 2 тысяч человек, теперь им предлагают перевод в страны СНГ или увольнение.

Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе, утверждает собеседник издания. При этом он уточнил, что компания сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники - смартфонов, ноутбуков и мобильных сервисов AppGallery.

Официальных комментариев от Huawei пока не было.

Как рассказал источник издания, российский офис Huawei сохранится. По его словам, компания готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся.