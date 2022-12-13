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Китай запретил поставки в Россию процессоров Loongson

Китайские инженеры работают над суперкомпьютером Tianhe-1A

Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта, сообщил "Коммерсантъ".

Решение китайских властей вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, издание пишет, что сейчас приобрести партию этих чипов невозможно.

  • Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).
  • После начала войны в Украине ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы и др., Intel и AMD, приостановили поставки в Россию. После этого в России легализовали параллельный импорт: уголовная и административная ответственность за ввоз продукции без разрешения правообладателя была отменена.

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