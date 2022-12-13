Китай запретил поставки в Россию процессоров Loongson

Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Ряд российских производителей электроники уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта, сообщил "Коммерсантъ".

Решение китайских властей вызвано тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, издание пишет, что сейчас приобрести партию этих чипов невозможно.