Китайца оштрафовали за организацию протеста в Комсомольске-на-Амуре

Ленинский суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Китая Синь Ци за организацию несогласованной акции, сообщила пресс-служба суда.



По версии суда, Синь, занимая должность на одном из предприятий, "умышленно организовал массовое одновременное передвижение граждан КНР общей численностью около 150 человек по заранее неопределенному маршруту <...> для решения вопроса задолженности по зарплате по месту работы".

Участники митинга создавали препятствия для свободного передвижения пешеходов, а так же причинили вред зелёным насаждениям города, говорится в сообщении.

Утром 12 апреля более ста сотрудников компании "Петро-Хэхуа" прошли маршем по улицам Комсомольска-на-Амуре из-за невыплаты заработной платы. Они несли в руках плакаты на китайском и русском языках с просьбами о помощи, обращенными к президенту России Владимиру Путину и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

В правительстве Хабаровского края заявили, что рабочие устроили протест из-за расторгнутого с ними контракта. Договор, как утверждается, был расторгнут из-за срыва сроков и некачественного выполнения работ. При этом, по данным заказчика – компании "Роснефть" – выполненные и принятые работы оплачивались вовремя, а вопрос выплат зарплат остается в зоне ответственности подрядчика "Петро-Хэхуа".

Местные власти заявили о готовности помочь им вернуться на родину, но инициировать этот процесс должен работодатель.

