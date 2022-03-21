Клейменов повторил в прямом эфире акцию Овсянниковой

Российская агрессия против Украины длится уже 26-й день, продолжаются обстрелы, не иссякает поток беженцев как внутри Украины, так и в соседние с ней страны. Самый напряженный участок фронта сейчас в Мариуполе, где украинские военные отвергли ультиматум сдать город и ведут уличные бои с российскими подразделениями.

До сих пор обсуждается срыв в минувшую пятницу трансляции выступления Владимира Путина на митинге в "Лужниках" по поводу годовщины аннексии Крыма. Дмитрий Песков сказал, что был "сбой работы сервера". Другие уверены, что Путина просто освистали.

Прокомментировал митинг в "Лужниках" и Владимир Зеленский. Он заметил, что число собравшихся на этот митинг приблизительно равно числу российских военных, вторгшихся в Украину. Представьте себе на трибунах 14 тысяч трупов и еще в три раза больше раненых и искалеченных людей, предложил Зеленский, посоветовав России сесть за стол переговоров.

Нашумевшую антивоенную акцию Марины Овсянниковой оценил директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Клейменов обвинил Овсянникову в предательстве страны и коллег и стяжательстве. Вот как он эти обвинения обосновал.

В то, что человек может искренне протестовать против войны, в голову Кириллу Клейменову, видимо, не приходит. Еще страннее, что Клейменова удивляет быстрое распространение информации об акции, которую увидели миллионы людей в прямом эфире. Про звонок в посольство Великобритании ничего сказать нельзя, доказательств Клейменов не привел. Зато известно, что Франция предложила Овсянниковой политическое убежище, но она отказалась.

Про зарплату, полученную в день акции… Что же это за "бонус" (иностранный?) такой, чтобы подгадать акцию еще и под зарплатный день? Отметим еще одну важную деталь – акция Овсянниковой вновь и полностью была показана на Первом канале. А может, это скрытая диверсия Клейменова? Из разряда сорванной трансляции выступления Путина в Лужниках и отключенного звука у Захаровой? Если серьезно, то в контексте недавней речи Владимира Путина о "национал-предателях" употребление Кириллом Клейменовым слова "предательство" заставляет еще больше волноваться за свободу и безопасность бывшего редактора Первого канала.

Умер Юз Алешковский, автор строк "Товарищ Сталин, вы большой ученый..." А во "Времени Свободы" сегодня его любимый "Окурочек".

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