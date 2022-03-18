Вспомнить опыт партизан. "Рельсовая" война против агрессора

Война продолжается. Вновь обстреляны Киев, Львов, Харьков, тяжелая ситуация сохраняется в Мариуполе.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призывает украинцев вести "рельсовую" войну против российских войск.

Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев создали фонд поддержки украинских беженцев. Борис Акунин просит не проводить знак равенства между Путиным и Россией.

Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам и к солдатам российской армии, воющими сейчас в Украине. Он сравнил их отправку на фронт с тем, как его накачанный нацистской пропагандой отец пошел воевать против Советского Союза во время Второй мировой войны. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы воюете за правой дело, подчеркивает бывший губернатор Калифорнии и звезда фильма "Терминатор".

Марина Овсянникова дала первое интервью после своей антивоенной акции на Первом канале. Овсянникова понимает, что ее ждут трудные времена, но о своем поступке не жалеет.

И, как говорится, bonus track ( в сегодняшний выпуск "Времени Свободы" он не вошел) . Трансляция выступления Владимира Путина на митинге в "Лужниках" по поводу годовщины аннексии Крыма внезапно прервалась. А главе департамента информации МИД России Марии Захаровой "прикрутили" звук. Дмитрий Песков объяснил это "сбоем сервера". А может у Марины Овсянниковой есть последователи?

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