Клуб из "ДНР" возглавит таблицу Высшей лиги России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб из самопровозглашённой "ДНР" "Спартак-Донецк" возглавит турнирную таблицу Париматч – Высшей лиги после того, как "Спартак" из Москвы прекратил своё существование и должен будет сняться с турнира. У московской команды было 46 очков. Столько же сейчас у "Спартака-Донецк". 26 февраля между этими клубами должен был состояться матч.

"Спартак-Донецк" заявлен в турнире как участник из Ростовской области. Клуб стал участником Высшей лиги в сезоне-2020/21. До этого команда выступала в чемпионате самопровозглашённой "ДНР".