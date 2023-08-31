КНДР отработала на учениях ядерные удары по Южной Корее

Северная Корея провела учения, включающие имитацию пуска ракет с ядерными боеголовками по целям на всей территории Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ночь на четверг 31 августа северокорейские военные с территории аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты на северо-восток, они взорвались на высоте 400 метров над условными целями. За запуском наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.
Согласно прозвучавшему в эфире местного телевидения заявлению генштаба Корейской народной армии, имитация нанесения ядерных ударов по "основным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее стала ответным шагом Пхеньяна на военные учения, которые Сеул проводит совместно с США. Эти манёвры, по мнению Пхеньяна, являются признаком подготовки ядерного удара по территории КНДР.
- С начала 2023 года КНДР провела уже полтора десятка пусков ракет. В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- В апреле 2023 года США и Южная Корея, обеспокоенные растущими испытаниями северокорейского оружия, согласовали план противодействия ядерной угрозе КНДР. Совместные учения США и Южной Кореи, а также поставки американского оружия Пхеньян называет "отчаянными усилиями США по разжиганию ядерной войны".
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