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США и Южная Корея согласовали противостояние ядерной угрозе КНДР

В Вашингтоне в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Юн Сук Ёля. Она была посвящена перспективам сотрудничества двух государств, и прежде всего - противостоянию возможной ядерной угрозе, исходящей от Северной Кореи.

Стороны выразили обеспокоенность тем, что в последние месяцы Северная Корея интенсифицирует испытания нового оружия, включая ядерное. По результатам встречи США и Южная Корея представили совместный план действий.

США пообещали Южной Корее поддержку. Американские подводные лодки, в том числе ядерные ракетоносцы, будут швартоваться в доках Южной Кореи - впервые за последние 40 лет, однако размещать свои ядерные боеголовки на полуострове Америка не планирует.

Страны будут проводить совместное обучение военных и делиться стратегической информацией. В случае ядерного удара КНДР по Южной Корее Вашингтон выступит "с немедленным и решительным ответом во всю силу альянса, включая ядерные вооружения США", - заявил Юн Сук Ёль.

"В то же время мы продолжаем стремиться к дипломатическим методам урегулирования напряжённости относительно КНДР", - подчеркнул Джо Байден. Тем не менее он отметил, что возможный ядерный удар США по КНДР привёл бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.

Кроме того, страны договорились расширять экономическое и торговое партнёрство. Оно будет касаться в первую очередь технологий - производства электромобилей, микрочипов и батарей.

  • У Сеула нет собственной ядерной программы. Южная Корея и США стали союзниками 70 лет назад, после окончания Корейской войны. Сейчас на территории Южной Кореи размещены около 28500 американских военнослужащих.

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