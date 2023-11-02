КНДР, вероятно, передала России баллистические ракеты

Северная Корея, вероятно, передала России баллистические ракеты малой дальности. Об этом военные Южной Кореи рассказали на брифинге журналистам, передаёт Associated Press.

Кроме того, по данным Сеула, российская армия получила противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы, ракетные пусковые установки, минометы и артиллерийские снаряды.

Пхеньян стремится расширить сотрудничество с Россией и Китаем на фоне затяжной напряженности в сфере безопасности с Соединёнными Штатами и внутренних трудностей, вызванных пандемией. О явных экономических проблемах КНДР говорят планы закрыть некоторые зарубежные дипмиссии, отмечает Associated Press.

Вчера разведка Южной Кореи сообщила, что за последние три месяца КНДР отправила России более одного миллиона артиллерийских снарядов. А на прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио осудили предполагаемые поставки северокорейского оружия российской армии для применения на войне против Украины.

Москва и Пхеньян отвергли обвинения как необоснованные.

Сообщения о вероятных поставках оружия КНДР Москве стали появляться чаще после сентябрьского визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Там он посетил ключевые военные объекты на Дальнем Востоке, а также встретился с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Недавно в Пхеньяне с визитом побывал глава МИД России Сергей Лавров.

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