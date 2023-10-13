Белый дом вновь обвинил КНДР в поставке вооружений России

Северная Корея недавно предоставила России партию вооружений. Об этом заявил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он назвал событие тревожным и выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Москвой и Пхеньяном.

Белый дом опубликовал снимок, на котором, как утверждается, видна партия боеприпасов со склада в КНДР. Вооружения погрузили на судно под российским флагом и отправили на склад на юго-западной границе России. По данным Вашингтона, поставка была осуществлена в период с 7 сентября по 1 октября.

Новые спутниковые данные свидетельствуют о резком увеличении железнодорожного движения вдоль границы Северной Кореи и России. Это может указывать на то, что КНДР активно поставляет боеприпасы в Россию, утверждает американская сторона.

Первые сообщения о возможном военном партнерстве Москвы с Пхеньяном появились в прошлом месяце, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и посетить ключевые военные объекты на Дальнем Востоке страны. Американское разведсообщество подозревает, что Ким Чен Ын хочет получить сложные российские оружейные технологии в обмен на боеприпасы для развития своей ядерной программы.

По информации Центр стратегических и международных исследований США, спутниковые снимки по состоянию на 5 октября зафиксировали беспрецедентный уровень движения грузовых вагонов на пограничной станции Туманган. На снимках видно около 73 вагонов, в то время как обзор предыдущих спутниковых снимков за последние пять лет показал не более 20 вагонов на этой станции, сообщает Голос Америки.

Москва сообщение Белого дома пока не прокомментировала.

Летом издание Financial Times сообщало, что оружие КНДР для ударов по российским позициям использовала и украинская армия. Военные рассказали газете, что северокорейские боеприпасы зачастую дают осечку или не взрываются. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах.

Опрошенные FT артиллеристы не прояснили, откуда у Украины северокорейские ракеты. Военные рассказали, что боеприпасы были изъяты с корабля дружественным государством. В украинском Минобороны предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными.

Власти США в конце прошлого года заявили о передаче Северной Кореей вооружения в распоряжение ЧВК "Вагнер". Российский МИД тогда отверг обвинения Вашингтона, назвав их ложью от начала до конца.

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