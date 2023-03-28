КНДР заявила, что провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере

Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля – земля". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



По данным ЦТАК, запуск осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Условная цель находилась в море недалеко от побережья провинции Хамгён-Пукто. Имитация ядерного взрыва проведена на высоте 500 метров.



Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, отметило Kyodo. Они пролетели около 350 километров, максимальная высота полета – 50 километров.

Это уже 10-й ракетный пуск Северной Кореи с начала года, из них восемь – с баллистическими ракетами.