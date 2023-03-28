КНДР заявила, что провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере

Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля – земля". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, запуск осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Условная цель находилась в море недалеко от побережья провинции Хамгён-Пукто. Имитация ядерного взрыва проведена на высоте 500 метров.
Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, отметило Kyodo. Они пролетели около 350 километров, максимальная высота полета – 50 километров.
Это уже 10-й ракетный пуск Северной Кореи с начала года, из них восемь – с баллистическими ракетами.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
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