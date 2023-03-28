Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

КНДР заявила, что провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает пуск ракеты (архивное фото)

Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля – земля". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, запуск осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Условная цель находилась в море недалеко от побережья провинции Хамгён-Пукто. Имитация ядерного взрыва проведена на высоте 500 метров.

Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, отметило Kyodo. Они пролетели около 350 километров, максимальная высота полета – 50 километров.

Это уже 10-й ракетный пуск Северной Кореи с начала года, из них восемь – с баллистическими ракетами.

  • В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
  • Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.
  • В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG