КНДР заявила об испытании дрона для создания "радиоактивного цунами"

Северная Корея заявила об испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом для создания "радиоактивного цунами".

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что новое оружие должно тайно проникнуть во вражеские воды и устроить подводный взрыв, вызвав "сверхмасштабное радиоактивное цунами", которое уничтожит морские ударные группы и крупные порты противника. Беспилотник назвали "Хаиль", что переводится как "цунами".

Корейские СМИ опубликовали несколько фото с испытаний, за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее он назвал совместные военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения и поклялся заставить их "погрузиться в отчаяние".

Испытание нового оружия стало частью учений КНДР, имитирующих ядерные удары по неназванным южнокорейским целям. На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.