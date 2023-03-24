КНДР заявила об испытании дрона для создания "радиоактивного цунами"

Северная Корея заявила об испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом для создания "радиоактивного цунами".
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что новое оружие должно тайно проникнуть во вражеские воды и устроить подводный взрыв, вызвав "сверхмасштабное радиоактивное цунами", которое уничтожит морские ударные группы и крупные порты противника. Беспилотник назвали "Хаиль", что переводится как "цунами".
Корейские СМИ опубликовали несколько фото с испытаний, за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее он назвал совместные военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения и поклялся заставить их "погрузиться в отчаяние".
Испытание нового оружия стало частью учений КНДР, имитирующих ядерные удары по неназванным южнокорейским целям. На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.
- В 2022 году КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
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