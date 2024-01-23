Книга Сорокина "Наследие" исчезла из поиска онлайн-магазинов

Книга Владимира Сорокина "Наследие", выпущенная в издательстве АСТ, исчезла из поиска ряда онлайн-магазинов, среди которых "Лабиринт", "Вайлдберриз" и "Читай-город". Другие книги писателя на площадках доступны.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что книгу Сорокина могут запретить за пропаганду ЛГБТ. По данным канала, более полутора тысяч писателей и читателей уже написали заявление в Следственный комитет с требованием провести проверку издательства АСТ по факту пропаганды ЛГБТ и пропаганды насилия над детьми.

В числе подписавших заявление писательница Ольга Ускова. "В стране СВО (специальная военная операция – так российские власти называют войну с Украиной. – Прим. РС) и выборы Президента. А продажи "Наследия" Сорокина всё набирают и набирают обороты", – цитирует Ускову телеканал "Дождь" (орфография сохранена. – Прим. РС). По мнению писательницы, АСТ намеренно отказывается работать с ее романом "Раша" ради продвижения Сорокина.

Проверить новый роман Сорокина на пропаганду педофилии также требовало радикальное православное движение "Сорок сороков".

Роман-антиутопия "Наследие" вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами.

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