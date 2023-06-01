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Книгу обвиняемого в покушении на Соловьёва признали экстремистской

Владимир Соловьев

Суд в Москве признал экстремистской книгу "Акционер" Андрея Пронского, одного из обвиняемых по делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает "Коммерсантъ" .

Заседание по делу о запрете книги по иску прокуратуры состоялось с третьей попытки, изначально слушания срывались из-за невозможности организовать видеотрансляцию из СИЗО, где содержится Пронский. Адвокат обвиняемого не явился на заседание. По словам подсудимого, он не успел уведомить защитника о слушаниях, так как ему запрещена переписка и разговоры по телефону.

Прокурор заявила в суде, что автор книги "Акционер" скрывается под псевдонимом. Подпись неразборчива. По её словам, в ходе расследования уголовного дела экспертизой установлено не только наличие в книге экстремистских высказываний, но и причастность Пронского к её написанию. Сам обвиняемый заявил, что расследование дела не закончено, его материалы не переданы в суд, следовательно, его связь с изданием книги не установлена.

Суд не только признал экстремистской и запретил книгу "Акционер", но и оштрафовал Пронского на шесть тысяч рублей. На вопрос судьи, понятно ли ему решение , Пронский успел сказать: "Просто блестяще", после этого видеосвязь с СИЗО отключили.

В апреле прошлого года по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва ФСБ задержала семерых подозреваемых, в том числе – Андрея Пронского. Позже он был арестован и отправлен в СИЗО.

В 2011 году Пронский обвинялся в убийстве и надругательстве над телом жертвы, совершенных по мотиву национальной ненависти. Однако ему поставили диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения» и отправили на принудительное лечение. В 2021 году, находясь под наблюдением психиатра, Пронский принял участие в массовой драке. Тогда суд ограничился в отношении него домашним арестом. Именно тогда, как утверждает следствие, он примкнул к террористической организации, совершавшей поджоги и готовившей убийства, в том числе по заданию украинских спецслужб.

30 мая Андрей Пронский был признан дееспособным. Ему может грозить пожизненный срок.

  • О задержании якобы участников террористической группы, которая, как утверждали представители властей, планировала покушение на Владимира Соловьёва объявил в апреле прошлого года президент России Владимир Путин. Утверждалось, что поручение убить Соловьева исходило от СБУ. В Украине заявили, что не имеют никакого отношения к этому делу. Доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ, ни сам журналист не представили.

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