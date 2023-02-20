По делу о покушении на Соловьёва ужесточили обвинение

Следственный комитет России обвинил в участии в террористической организации семерых обвиняемых по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на их адвокатов.

По новой статье в уголовном деле обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Им также вменяют ещё несколько статьей о хранении и изготовлении оружия и взрывных устройств и об уничтожении или повреждении имущества. Уголовным делом занимаются следователи управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Следственного комитета России.

Изначально обвиянемым вменяли только статью о приготовлении организованной группой убийства лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Известно, что двое обвиняемых, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, вину в инкриминируемом им преступлении не признают.

В апреле президент России Владимир Путин и ФСБ объявили о задержании якобы участников террористической группы, которая, как утверждали представители властей, планировала покушение на Владимира Соловьёва (один из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающий прокремлёвские позиции). Утверждалось, что поручение убить Соловьева исходило от СБУ. В Украине заявили, что не имеют никакого отношения к этому делу. Доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ, ни сам журналист не представили.