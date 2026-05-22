Книгу Вишневского внесли в перечень "экстремистских" материалов

Книгу петербургского политика Бориса Вишневского "Хроники возрожденного Арканара" 22 мая внесли в перечень "экстремистских" материалов Росфинмониторинга.

"Хроники возрожденного Арканара" - изданный в 2015 году сборник статей Вишневского о наиболее значимых событиях в российской и петербургской политике.

В ноябре 2025 года Санкт-Петербургский городской суд признал эту книгу "экстремистской". Эксперты университета РГПУ им. Герцена заявили, что в ней содержатся "призывы к насильственной смене власти" в России из-за фразы "вернуться в цивилизованный мир".

Борис Вишневский долгие годы был депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко". В марте 2024 года его внесли в реестр "иностранных агентов", впоследствии политик был вынужден сдать мандат по требованию закона об "иноагентах".

В 2024 году Вишневского оштрафовали на 35 тысяч рублей за недоносительство на самого себя после получения статуса "иностранного агента". В декабре 2025 года его оштрафовали за интервью движению "Голос", которое в России внесли в список "нежелательных организаций".