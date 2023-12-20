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Книжный в Петербурге по просьбе полиции убрал с витрины надпись "Мир"

Витрина книжного магазина "Все свободны" после выстрела неизвестного, Санкт-Петербург
Витрина книжного магазина "Все свободны" после выстрела неизвестного, Санкт-Петербург

Петербургский книжный магазин "Все свободны" был вынужден по просьбе полицейских убрать с витрины надпись "Мир", которая была нанесена вскоре после нападения России на Украину. Об этом говорится в телеграм-канале магазина.

"Сегодня к нам зашёл наряд полиции и вежливо попросил надпись с витрины убрать. Сами удивляемся, что она провисела так долго", — написали сотрудники магазина.

В самом начале войны сотрудники книжного нанесли на витрину лозунг "Миру — мир!". В марте витрину выстрелом, предположительно, из пневматического или травматического пистолета повредил неизвестный. После этого на стекле осталась только надпись "Мир". На днях к ней добавили буквы "Zа". Кто это сделал, работники магазина не знают.

  • Латинская буква Z считается неофициальным символом поддержки России в её войне против Украины.
  • Магазин "Все свободны" работает в Петербурге с 2011 и специализируется на академической литературе, популярном нон-фикшне и гуманитарных науках.

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