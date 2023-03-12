В Петербурге стреляли в витрину магазина с надписью "Миру - мир"

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в витрину книжного магазина "Все свободны". Отверстие напоминает пулевое. На витрину была нанесена надпись "Миру - мир". Стрелок скрылся.

Представители магазина считают, что поводом для нападения стала именно пацифистская надпись. Обращаться в полицию они не планируют. "Не видим смысла отвлекать правоохранительные органы от важных дел," - заявила одна из основателей "Все свободны" Любовь Беляцкая изданию "Фонтанка". Магазин открыл сбор на ремонт витрины. Его поклонники собрали нужную сумму менее чем за сутки.

Программный директор Московского международного книжного фестиваля Борис Куприянов расценивает случившееся как акт террора. "Террорист выстрелил в витрины книжного магазина "Все свободны". Хулиганство при помощи огнестрельного оружия не производится. Террористы запугивают не только работников книжного магазина и не только его посетителей, а всех читающих россиян, всех сомневающихся и не разделяющих позицию официальных СМИ, " - написал он в фейсбуке.

"Все свободны" - магазин интеллектуальной литературы. Специализируется на академических и популярных изданиях в гуманитарной сфере. У "Все свободны" есть своя издательская программа. В его ассортимент входят, помимо прочего, книги авторов, признанных в России "иностранными агентами".