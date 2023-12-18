Коалиция Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей коалиции, возглавляемой Сербской прогрессивной партией, на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. "Со 127 мандатами у нас будет абсолютное большинство в парламенте", – цитирует Вучича агентство AFP.

После подсчёта 97% бюллетеней, коалиция Вучича набирает 47% голосов и может претендовать на 128 из 250 мандатов в Народной скупщине.

На втором месте – проевропейский оппозиционный блок "Сербия против насилия". По предварительным данным, он набрал 23% голосов избирателей, которые дают ему право на 65 мест в парламенте.

Третью позицию занимает коалиция Социалистической партии Сербии, набравшая около семи процентов голосов, что даёт ей 18 мандатов.

Предварительно, в парламент пройдут пять партийных коалиций, которым удалось преодолеть проходной барьер в 3% голосов избирателей. Среди них – ультраправая "Национально-демократическая альтернатива" (NADA) и пророссийский блок "Мы – голос народа", лидер которой – Бранимир Несторович – поддерживает теории заговора и выступает против прививок.

В парламент пройдут и пять блоков национальных меньшинств, для которых порог отменён, – представители венгров, албанцев, босняков, хорватов и русских в Сербии (перечислены по уменьшению числа набранных голосов).

Оппозиционный блок "Сербия против насилия" обвинил власти в краже голосов на выборах и заявил, что о победе правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде не может быть и речи.

"Сербия против насилия" потребовала "очистки списков избирателей" и объявила акцию протеста. "Учитывая, что более 40 тысяч человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов в Белграде", – заявили в оппозиционной коалиции.

Депутаты Скупщины избираются на четыре года. По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса на текущих выборах обладают шесть с половиной миллионов человек. Предварительно, явка на выборы составила почти 59%.

Внеочередные парламентские выборы были назначены в Сербии после того, как 1 ноября 2023 года президент Александр Вучич распустил Скупщину на фоне массовых протестов против "пропаганды насилия".

Распустить парламент, чьи полномочия истекали только в 2026 году, Вучичу предложило правительство Сербии, чтобы обеспечить "более высокую степень демократии и снижение напряжённости между противоположными позициями в обществе".

Оппозиция, организующая митинги после двух массовых убийств в мае 2023 года, требовала роспуска парламента, так как ни одно из её условий не было выполнено. В частности, участники протестов требовали отставки президента и ещё нескольких чиновников, ответственных, по мнению протестующих, за "культуру насилия" в Сербии.

Сербская прогрессивная партия – основная сила в блоке "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться". Вучич руководил ей с 2014 года до мая 2023 года. Помимо неё в правящий блок входят партия пенсионеров, две "крестьянские" партии, две социал-демократические партии и ещё несколько консервативных партий и движений.