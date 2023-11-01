Президент Сербии распустил парламент ради "снижения напряжённости"

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны – Скупщину – и объявил о внеочередных выборах, которые должны пройти 17 декабря.

Вучич пожелал гражданам "счастливых выборов" и заявил, что в нынешнее время "необходимо объединиться в борьбе за сохранение национальных и государственных интересов".

Распустить парламент, чьи полномочия истекали только в 2026 году, Вучичу предложило правительство Сербии. В своём заявлении 30 октября оно упомянуло, что о внеочередных выборах просила "часть общественности" и оппозиционные партии. В документе говорилось, что проведение выборов в существующих обстоятельствах обеспечит "более высокую степень демократии и снижение напряжённости между противоположными позициями в обществе".

Оппозиция, организующая митинги после двух массовых убийств в мае 2023 года, требовала роспуска парламента, так как ни одно из их условий не было выполнено. В частности, участники протестов требовали отставки президента и ещё нескольких чиновников, ответственных, по мнению протестующих, за "культуру насилия" в Сербии.

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