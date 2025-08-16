"Коалиция желающих" проведёт встречу перед визитом Зеленского в США

Лидеры европейских стран из "коалиции желающих" проведут 17 августа видеоконференцию в преддверии визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на канцелярию французского президента.

Мероприятие пройдёт под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Европейские страны и Зеленский намерены обсудить дальнейшие шаги в достижении мира России с Украиной, усиление санкционного давления на Москву и поддержку Киева.

Президент США вскоре после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пригласил Зеленского в Вашингтон. В субботу источники The New York Times рассказали, что Трамп пригласил присоединиться к переговорам с президентом Украины и лидеров европейских стран.

Ранее лидеры ЕС в заявлении по итогам саммита США—Россия в Анкоридже подчеркнули, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, а её вооружённые силы и сотрудничество с другими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Кроме того, Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а решение о территориях должна принимать Украина, говорится в сообщении.

Эммануэль Макрон в свою очередь отметил важность продолжения поддержки Киева и давления на Москву пока не будет заключен прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины. Французский президент также обратил внимание на "устоявшуюся тенденцию России не выполнять свои собственные обязательства".

По информации The New York Times, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что мирное соглашение может быть достигнуто быстро, если Владимир Зеленский согласится признать частью России Донбасс.

О том, что Путин требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса также сообщают источники Bloomberg и Financial Times.

При этом Трамп подчеркнул, что Украина должна сама решать, что делать со своей территорией. Bloomberg отмечает, что в Европе обеспокоены возможным давлением Трампа на Зеленского с целью территориальных уступок.

Издание The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщало, что Путин готов согласиться на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донецкой области, при этом линия фронта в других регионах будет заморожена.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена "дарить" свои территории кому-либо. Такой вариант развития событий Киев называет противоречащим конституции.