США предложили Украине гарантии безопасности в случае заключения мира с Москвой, аналогичные пятой статье НАТО о коллективной обороне. Это означает, что в случае начала новой войны страны-гаранты должны будут дать вооружённый ответ агрессору.

Об этом пишет газета The Telegraph и сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждение этой темы подтвердили канал CNN и "Украинская правда".

Как пишет Telegraph, предложение Вашингтона подразумевает, что такие гарантии Украина получит не только от США, но и от её европейских союзников. Сообщается, что Москва согласна на это.

В 2022 году соглашение о таких гарантиях было включено в обсуждаемый переговорными группами двух стран проект мирного договора между Москвой и Киевом. Странами-гарантами согласно черновику договора должны были выступить США, Россия, Великобритания, Франция и КНР. Киев хотел включить в список Турцию, а Москва — Беларусь, писал журнал Foreign Affairs.

По данным издания, Киев и Москва, договорившись о гарантиях Украине со стороны Вашингтона, забыли заручиться согласием Соединённых Штатов. Утверждалось, что администрация президента Джо Байдена не хотела соглашаться на такие гарантии, чтобы не оказаться в ситуации войны с Россией, если та вновь решит вторгнуться в Украину.