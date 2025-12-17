Кобилджон Алиев, 10 лет. Что известно об убийстве в подмосковной школе

10-летний гражданин Таджикистана Кобилджон Алиев, ученик Успенской общеобразовательной школы в Одинцовском районе Московской области, был убит в стенах учебного заведения, как утверждается, подростком неонацистских убеждений. Душанбе направил ноту Москве, настаивая на тщательном расследовании, рассказывает Радио Азаттык.

Убийство четвероклассника произошло утром 16 декабря.

Сообщается, что 15-летний учащийся той же школы Тимофей К. пронес в здание нож и газовый баллончик, он был в одежде с надписью "No Lives Matter" ("Ничьи жизни не важны", лозунг интернет-сообщества, пропагандирующего насилие .- Прим.).

Свои действия подросток снимал на камеру. Телеграм-каналы и ряд российских СМИ опубликовали 15-минутный ролик, на котором видно, что старшеклассник подготовился к атаке в школьном туалете, где оставил муляж взрывного устройства. Затем он начал ходить по кабинетам в поисках одной из "темноволосых" учительниц, а после встретил группу детей с учительницей.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как ученик приближается к ним. Он держит нож в руке и спрашивает: "Кто вы по национальности?" После этого оборачивается, брызгает подошедшему охраннику в лицо из газового баллончика и наносит ему удар ножом.

Дети, на глазах которых все произошло, кинулись врассыпную. Подросток бросился за одним из них, темноволосым ребенком, с криками "Ты кто по национальности? Хана тебе".

На лестничном пролете убегавший споткнулся. Подросток догнал и нанес десяток ударов ножом. А когда мальчик уже не шевелился, сделал селфи с убитым.

После он забежал в пустой кабинет. Уже там его нашел отряд спецназа, прибывший на вызов.

Что известно об убитом мальчике и его семье

10-летний Кобилджон Алиев был сыном уборщицы Успенской средней школы, 35-летней гражданки Таджикистана Нилуфар Сафоевой. Его младший брат, девяти лет, учился с ним в одном классе.

Российские СМИ утверждают, что в момент нападения, когда классный руководитель 4-го "Д" Алина Файзуллаева стала спешно заводить детей в кабинет, мальчик побежал не в класс, а к лестнице, и нападавший настиг его.

Один из родственников семьи рассказал Таджикской редакции РСЕ/РС (Радио Озоди) со слов младшего брата погибшего, что изначально учительница собиралась вести детей в столовую, но, заметив опасность, стала срочно заводить их в класс. Кобилджон сказал, что отвлечет нападавшего, и побежал к лестнице. Защищаясь от ударов напавшего подростка, мальчик закрывался руками и кричал: "Дада! Дада!" ("Папа!").

Мать и двое сыновей снимали квартиру недалеко от школы вместе с двумя родственницами. Соседи отзывались о семье положительно. Нилуфар Сафоева работала уборщицей сразу в нескольких местах, а также сиделкой. В Россию она приехала около четырех лет назад, после смерти мужа, служившего в пограничных войсках Таджикистана. Женщина работала по патенту, чтобы содержать семью и поставить детей на ноги.

По словам родственников, незадолго до трагедии мать собиралась на время отправить сыновей в Таджикистан с доверенным лицом, поскольку срок действия их загранпаспортов подходил к концу.

Подозреваемый: оружие и манифест

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый, как заявили в ведомстве, дал показания.

Задержанного ученика планируют проверить на вменяемость. Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит круг его знакомств, интересов и соцсети.

Телеграм-каналы пишут, что за несколько дней до атаки подросток разослал одноклассникам манифест под названием "Мой гнев". Издание "Осторожно, новости" отзывается о нем как о неонацистском тексте. На 11 страницах школьник писал о ненависти к обществу, делил людей по национальностям и религиям.

В ходе обыска в доме подростка обнаружили склад оружия. В тайнике были спрятаны пистолет и каска, исписанные экстремистскими лозунгами, бронежилет с запрещенной символикой, еще один нож и предмет, похожий на взрывное устройство. В соцсетях он неоднократно публиковал фото с оружием.

Одноклассники рассказали, что подросток не появлялся в школе несколько недель, до нападения выглядел адекватным, учился на тройки и четверки, вел себя тихо, увлекался военной тематикой. Отец подозреваемого, по данным "Осторожно, новости", узнал о происшествии из СМИ. С чем могло быть связано нападение, он не знает.

Реакция в Таджикистане и России

Министерство иностранных дел Таджикистана решительно осудило нападение, совершенное, как считает Душанбе, на почве национальной ненависти.

Послу России в Таджикистане Сергею Григорьеву вручили ноту с требованием обеспечить незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование и привлечь всех причастных к ответственности.

Более миллиона граждан Таджикистана работают за границей, в основном, в России. Душанбе не публикует данные о количестве выезжающих на заработки за границу и объемах переводимых ими средств, но, по данным Всемирного банка, в 2024-м денежные переводы мигрантов составили 45 процентов ВВП Таджикистана, это самый высокий показатель в мире в относительном выражении. По оценкам международных организаций, таджикские мигранты в прошлом году перевели на родину почти 5,8 миллиарда долларов.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Колокольцевым и призвал провести всестороннее расследование убийства ребенка, заявив, что подобные преступления не только шокируют общество, но могут быть использованы радикальными группами для пропаганды насилия. Он подчеркнул необходимость полного, тщательного и объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В ответ Колокольцев заверил, что расследование находится под строгим контролем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее преступлением с запредельной жестокостью. "Необходимо разобраться во всех обстоятельствах, которые привели [к трагедии], и сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не произошло".

Депутат Госдумы России Михаил Матвеев тем временем заявил российским СМИ, что подросток "мог подражать западным преступникам, но вряд ли был националистом". "На мой взгляд, надо искать все-таки на Западе корни этой проблемы".

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила с призывом запретить распространение фото- и видеоматериалов с места нападения в школе Одинцовского округа. "Считаю публикацию и размещение в открытом доступе видео нападения в школе неприемлемыми", и не упоминала никаких обстоятельств убийства.