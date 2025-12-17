"Следствие фашистской идеологии". Рунет – об убийстве в школе

Во вторник в подмосковных Горках-2, расположенных всего в 10 километрах от резиденции Владимира Путина, произошла трагедия: подросток, открыто придерживавшийся неонацистских взглядов, пронес в школу нож и стал нападать на других детей, выискивая среди них представителей "нерусской" национальности. В результате резни погиб 10-летний мальчик, выходец из Таджикистана.

Нападавший, которого почти сразу задержали, снимал свои действия на камеру, а за несколько дней до нападения разослал одноклассникам манифест под названием "Мой гнев" – текст, направленный против евреев, мусульман и либералов.

Пользователи соцсетей всех мастей – от "охранителей" до тех самых "либералов" и представителей нацменьшинств и диаспор, по-своему осмысляют произошедшее и винят в нем самые разные факторы – от насаждаемой российскими властями ксенофобии и милитаризма до блокировок популярных компьютерных игр.

Юлия Пшеничная

Внимательно почитала местные наши одинцовские паблики про нападение подростка с ножом на детей и учителей в Успенской школе. могу сказать две вещи.

Первое – рамки металлодетекторов, судя по всему, вообще мало где работают. в свое время в школе, где учился Миха, дети ходили через эти рамки с чем хотели. рамки не возражали. охранники тоже.

Второе – школьные психологи. В михином классе еще во времена младшей школы психически неуравновешенный ребенок частенько отправлял кого-то из детей в больничку. нападал, бил, бросался на девочек в женском туалете. (там, конечно, в семье абьюзивный отец, забитая мать, полный набор.) мы с классным руководителем начали давить на школьного психолога, нельзя ли ей как-то подключиться к ситуации. психолог, моргая на нас большими голубыми глазами, спросила: А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Собственно, выводов из этого можно сделать тоже только два.

Наши дети не нужны никому, кроме нас. а мы с вами, дорогие родители, просрали все полимеры.

Abu-Halid Tumso

15-летний Тимофей, ученик Успенской СОШ в поселке Горки-2, решил зарезать нерусских школьников, вдохновившись идеями нацизма и превосходства "белых".

Юноша 10 минут бродил по школе, пытаясь найти нерусских и кабинет учителя, в чью комнату хотел установить взрывное устройство. Всё происходящее он снимал на камеру. В итоге, его акция закончилась убийством попавшего под руку 10-летнего мальчика, который внешне показался ему "чуркой". Тимофей нанёс ему несколько ударов ножом в горло и затем сделал селфи с трупом мальчика. Спустя время нападавший был задержан.

И это в стране, чья армия четыре года якобы спасает украинцев от "нацизма".

Кирилл Шулика

Очень показательно, что ученик элитной школы напал на это учебное заведение в Горках-2. Убит один ребенок, есть раненые, вроде как главной жертвой должна была стать учительница математики. Как, кстати, вчера в Питере мальчик напал на учительницу математики с ножом.

А причины тут в том, что провалена работа с молодежью. В отчетах все, конечно, красиво. И "Юнармия", и "Движение первых", и "Разговоры о важном", а в реальности дети в это все просто не верят. Да, ходят, да записываются, но чтобы оценки получше были.

В элитной школе не верят тем более. Потому что в первую очередь во все это не верят родители. Я, наверное, даже представляю, какие разговоры там ведутся дома. Да и вы представляете.

И поэтому вот возникает вопрос о том, что нужно.

Во-первых, отстать от детей. Я учился в совершенно жуткой школе, где были третьегодники, учился черт знает как. Мы были феерическими балбесами, но никому в голову не приходило нападать на школу. Более того, вот даже за отжимание денег у малолеток можно было огрести от своих же.

У нас ничего не было, свободное время у нас, слава Богу, уходило на то, чтобы мяч гонять с вьетнамскими студентами. А были те, кто обжимался по подъездам. Но дети тем не менее ценили свободу. Вот и сейчас детям надо дать свободу и право выбора. Если хотят, пусть становятся пионерами, хотят юннатами, а хотят пусть дома сидят и цветы выращивают. Никаких отчетов по количеству детей в "Юнармии".

Во-вторых, детей не надо тащить в пещерный век, это бесполезно. Например, любой школьник лучше, чем взрослый обходит блокировки в интернете, а раз так, то он может играть во что угодно и общаться с кем угодно, причем, вне контроля не только государства, но и родителей, они просто не всегда технически могут проверить, как ребенок обходит блокировки и что у него в телефоне есть. И сдается мне, что случай в Одинцово тот самый!

Детей не надо тащить в пещерный век, это бесполезно

Конечно, могут быть мошенники, негодяи и убийцы в интернете, но они могут быть и на улице. И вот задача как раз научить ребенка отличать добро от зла. Нужно учить добру и милосердию, любви, а не только рассказывать, что давайте рожать после школы.

Но какая будет реакция сейчас? Конечно, во многом нападение на школу случайность, конечно, это не будет массовым явлением, конечно, большинство детей нормальные. И поэтому проще заблокировать игру, в которую он играл и соцсеть, в которой он переписывался. И это освободит педагогов от обязанности учить детей пользоваться интернетом. Они будут считать, что этого достаточно, чтобы дети переписывались в МАХ и играли в "Смуту", но это не так.

Правда, тут возникает еще одна большая проблема – средний возраст учителей, особенно в провинции такой, что они живут во времена еще дисковых телефонов.

Николай Рыбаков

Я просто хочу еще раз напомнить, что нельзя сначала вламываться в мечети во время намаза с применением побоев в поисках нелегалов, нельзя принимать законы, которые не разрешают детям мигрантов учиться в школах, а потом удивляться – а как это вдруг такое случилось? Или как он должен реагировать на такие кадры насилия над людьми, подозреваемыми в терроризме? Он видит — так можно. Нельзя бороться со злом методами, трудно отличимыми от самого зла.

Подросток полтора года писал в самые разные группы и чаты, что нужно жестко бороться с мусульманами, но никто даже воспитательную беседу с ним не провел. Где был в это время центр "Э"? Снова был занят поиском комментариев в соцсетях, где молодые люди или старики умоляют прекратить гибель людей? Пока они заняты этим, реальный экстремизм продолжает проникать в наше общество и разрастаться.

Где был в это время центр "Э"? Снова был занят поиском комментариев в соцсетях

Все-таки удивительно, что у нас в стране экологические организации, защищающие природу, признаны экстремистскими и нежелательными, а организация "No Lives Matter", прямо выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества – нет. И за демонстрацию их символики никто даже не штрафует.

Мы уже много раз видели, что такие проявления в многонациональной и многоконфессиональной стране – опасны, а иногда и трагичны. Надеюсь, что эта страшная история заставит власти пересмотреть свою политику и приоритеты – бороться с реальным экстремизмом.

Соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Здоровья всем пострадавшим.

Алекс Чехов

Сегодня в подмосковной школе русский парень убил 10-летнего ребенка таджикского происхождения, перед убийством спрашивая кто он по национальности. Будущее поколение россии, уже заражено и болеет нацизмом и шовинизмом.

А пропагандируют, что нацисты в Украине

А в россии пропагандируют, что нацисты в Украине.

Голос Ингушетии

В Одинцово произошла трагедия: воспитанник так называемой "русской общины" убил ребёнка. По словам очевидцев, он ходил по школе и спрашивал у детей их национальность.

Это не "случайность" и не "единичный инцидент". Это прямое последствие многолетней пропаганды ненависти, деления людей на "своих" и "чужих", которую продвигают псевдопатриотические движения и медийные фигуры.

Когда детям и подросткам внушают, что национальность важнее человеческой жизни, – рано или поздно находятся те, кто решает "действовать".

Вера Соколинская

Журналисты Агентства выяснили:

Родители подростка, зарезавшего в школе таджикского мальчика, в начале 2000-х работали в структурах Управделами президента...

Номер телефона самого Тимофея, согласно утечкам, записан в телефонной книге у другого пользователя как "нацист".

"недавно принятая мера по отслеживанию поиска человеком экстремистского и запрещённого контента. Первый случай этой практики описывался так: парень в автобусе с телефона что-то искал про запрещённых украинских неонацистов, через 15 минут его уже ждали силовики.

А вот в случае этого одинцовского подростка-убийцы силовики его не ждали ни через сутки, ни через месяц: он долгое время забавлялся в сети свастиками, гуглил про "смерть недочеловекам", искал способы массовых убийств" (Павел Пряников)

Понятно, что пацифисты в глазах власти более опасны, чем настоящие экстремисты. Да и ловить интернет комментаторов удобнее, чем людей с оружием.

Пацифисты в глазах власти более опасны, чем настоящие экстремисты

p.s. Впрочем, сын депутатки, возглавляющей Комитет Госдумы по защите семьи и возложившей вину на школу, получил 12,5 лет за то, что нанес Михаилу Мильштейну 42 удара ножом.

Достойного сына воспитала Нина Останина, может учить других. (Ну, хоть бы возглавляла не комитет по делам семьи!!!)

Alyosha Stepanov

Совершенно адская история с резнёй в одинцовской школе. Прямое следствие фашистской путинской идеологии, которая, увы, всё больше и больше засирает юные мозги.

Konstantin Osin

Прочитал новость про то как мальчик в россии (восторгаясь идеями нацизма) убил другого мальчика в школе.

Ну и у убийцы оказалось наличие папы-героя "сво".

Ад. Просто ад. Им абсолютно не жалко своих детей. Они осознанно живут в мире насилия, убийств, ксенофобии и нацизма.

У меня просто нет слов. Их убивает россия. А родители в этой россии ничего не делают, чтобы это остановить. Более того – многие этому только рады. Что должно твориться в головах этих людей я не знаю. Ну и боюсь узнавать. Правда боюсь.

Проф. Преображенский

Вы все знаете, что заявит российская власть после того, как сегодня юный нацист ворвался в подмосковную школу в поисках "инородцев" и убил 10-летнего ребёнка. Власть заявит, что виновны интернет, онлайн-игры, иностранные соцсети и проклятый Запад. А на самом деле виновна сама власть. Да, такое случается. И не только в России. Да, невозможно все подобные случаи заранее распознать и предотвратить. Проблема не в том, что не распознали. А в том, что и не собирались распознавать. Власть намеренно выстроила в России систему, где говорится только о хорошем, а все проблемы замалчиваются и скрываются. У нас только традиционные ценности. У нас все интернационалисты, патриоты, все приходят на выручку друг другу и своих не бросают. Тут вам не гнилая Европа, тут прекрасная Россия, где все вместе, все антифашисты, все прилежно ведут разговоры о важном. В результате же любая потенциально нехорошая история игнорируется. И не на уровне Кремля, а на уровне рядовых учителей, детских психологов, на уровне соседей. Положено плохого не замечать. А то заметишь, заявишь - у тебя же будут проблемы. К тебе же придёт начальство с вопросом, чего ты благостно-лубочную картину прекрасной Россиюшки портишь. Ну и что, что странный подросток. Он что, убил кого-то? Нет. А когда убьёт, мы скажем, что виноват Вотсап или Тетрис. Все приучены, что говорить о проблемах, тем более вслух - себе дороже. И в результате в прекрасной, окутанной традиционными ценностями и интернационализмом стране подросток приходит в школу в шлеме с нацистскими и человеконенавистническими надписями, сознательно ищет чужаков и убивает ребёнка. Причём теперь вот ВДРУГ выясняется, что он уже месяц, если не больше, вёл себя странно. Он практически перестал учиться. Он рассылал одноклассникам "манифест" о своей ненависти. Но нет, никто не обращал внимания. Никто ничего не делал. И теперь делать ничего не будут, кроме очередных запретов чего-то в интернете.

Расул Тавдиряков

Подросток-убийца сделал селфи на фоне трупа четвероклассника, которого он зарезал в элитной Успенской школе в Подмосковье.

Насколько нужно быть больным отморозком, чтобы после убийства ребёнка делать селфи на фоне его тела?

Это уже не просто преступление — это глубочайшая деформация сознания. Здесь невозможно объяснить всё одной причиной. Либо человек был зомбирован через интернет и радикальный контент, либо речь идёт о тяжёлом психологическом расстройстве. А возможно – и то, и другое одновременно.

Я общался со специалистами, и они говорят: самое сложное – выявлять так называемых "одиночек". Это не агрессивные хулиганы и не те, кто открыто кричит о ненависти. Чаще всего это тихие, замкнутые, внешне незаметные подростки, которые не подают явных признаков безумия или готовящегося преступления.

Есть и духовная сторона, о которой сегодня боятся говорить. Я слышал немало историй от маджнунов – людей, поражённых шайтаном. Они рассказывали, что к ним постоянно приходят наущения причинить вред, убить, разрушить. Но они осознают, что это не их мысли, и ведут борьбу с этим злом.

А есть те, кто не понимает природы этих наущений. Они принимают их за собственные желания, не сопротивляются им – и в итоге реализуют это в реальной жизни.

Именно поэтому проблема глубже, чем просто "плохой подросток". Это провал сразу на нескольких уровнях: психологическом, духовном, социальном и информационном. И если мы продолжим закрывать глаза, такие трагедии будут повторяться.

Aziza Umarova

Читаю новости и не могу отделаться от чувства ужаса. В российской школе подросток напал с ножом. Он целенаправленно нашел 10-летнего мальчика, спросил о его национальности – таджик – и убил его. В сообщениях СМИ не уточняют, был ли ребенок из Таджикистана или Узбекистана. Известно лишь, что год назад у мальчика умер отец (от чего умер не известно), а мать работала уборщицей в той же школе.

Ненависть, которой годами насыщают общество, не исчезает бесследно

Ненависть, которой годами насыщают общество, не исчезает бесследно. Она неизбежно прорывается – в жестокость, в насилие, в убийства по национальному признаку.

Пишут, что перед смертью ребенок кричал ‘’дада’’. Звал отца на помощь. Отца, которого уже нет…

И в такие моменты особенно ясно понимаешь: реальных вариантов у нас не так много. Нужно всерьез и последовательно создавать условия для жизни и работы в своих странах, параллельно продуманно диверсифицируя направления организованной трудовой миграции. Нужно честно и ответственно говорить о мягком регулировании рождаемости с учетом реальных ресурсов. На чудо надеяться не приходится.

Трагедия в Горках не обошла стороной и среду "Z-патриотов":

Анастасия Кашеварова

Сначала была Долина, потом Макан, теперь подросток в Одинцовской школе. И такое пишут – исповедующий неонацистские взгляды", "доигрались с правыми движениями"… А ведь все просто – дети вам всем НА Х*Й НЕ НУЖНЫ. Бессовестные взрослые, которые смакуют видео убийства. Эта трагедия, больной мальчик стал преступником и убил невинного 10-летнего мальчика. Потому что кислорода нет в стране, потому что дерьмо одно льется в Интернете, дома, в школе. Агрессия сплошная и тупость. Роблокс запретили. Инстаграм запретили. Ватсап запретили. Только дело не в площадках, а в людях. Разруха не в клозетах, а в головах. Как вы, взрослые, воровали, так и воруете. Как несли чушь с высоких трибун, так и несете. Профессионалов нет. Кругом некомпетентные взрослые с запредельным чувством собственного величия. Нет совести, нет чести, зато все в Звездах, Орденах, Медалях, геройствах. Перед всеми шляпу снимай. Все заслуженные. Все важные. А все позументы поскрести и человека не найдешь за этими лентами наградными. Это ваше общее воспитание – дома, школы, общества, СМИ, политиков, чиновников. Это вы создаете из детей монстров. А потом обсасываете с наслаждением детоубийства. Зайдите в любой школьный чат, там половина родителей недалекие и агрессивные. Школе насрать на детей, нет никакого воспитательного процесса, нет никакой защиты и поддержки для подрастающего поколения. Они лишены опоры. Сейчас еще столько безотцовщин. Бедные дети. Как же мне жаль наших детей. Война, ненависть, агрессия, беспомощность, безыдейность. Нет у них точки опоры. Брошенные.

Олег Пшеничный

В Одинцовском районе Подмосковья задержан учащийся, который в школе зарезал ножом младшеклассника и ранил охранника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, нападавший – ученик девятого класса школы в подмосковном поселке Горки-2. Речь идет об Успенской средней общеобразовательной школе.

А в Питере на днях школьник порезал учительницу (ссылка в комменте)

Z-Кашеварова в истерике. Но, как всегда, не делает последнего шага в своих выводах.

Анна Левченко

Знаете, вот что еще я вижу в комментариях (как обычно), когда происходят какие-то трагичные ситуации с детьми:

Люди, находясь в состоянии паники, стресса, задаваясь вопросами, как уберечь детей, уходят в глубокие психические защиты:

– Это происходит только с какими-то особенными детьми за которыми не следили родители (нет)

– Это недоработка психологов и психиатров, потому что они могли заметить и выявить если бы было массовое тестирование детей хоть по 10 минут (нет, не могли: у нас нет стеклянного шара, мы не боги, не рентген и не МРТ и мы не умеем читать мысли, а скрытный подросток, который что-то такое задумал, еще и хорошо знает как правильно отвечать на вопросы, чтобы сойти за нормального)

– Это недоработка спецслужб. Вот тут да, возможно, потому что конкретно в случае с Одинцово подросток состоял в экстремистских сообществах, вел блог и хранил нацистскую символику дома. С одной стороны да, и поверьте их всех сейчас трахают во все места. Но объективная реальность такова, что в таких чатах в телеге, группах, состоят тысячи подростков и 95% из них там просто "по приколу" и потому что социальная среда на них так влияет, но ничего дальше бравады в интернете не пойдет, а 5% совершат реальный террористический акт. Но учитывая что их там тысячи, специалисты, спецслужбы, хоть и пасут это всё денно и ночно, без помощи населения и реальных сигналов ничего сделать не могут. Иногда они проводят профилактическую работу и прям массово за две недели обходят всех, кого вычислили, и кладут мордой в пол. Раньше я думала что это жестоко, – они же дети! – но после общения с профессионалами поняла, что это этих детей спасает. Полежать пять минут на полу в собственной квартире, когда вокруг люди в масках, – многих очень отрезвляет, и большинство не привлекают к ответственности, просто "грозят пальчиком". Опера ФСБ рассказывали, что многие из таких детей живут в таких чудовищных условиях, что понятно абсолютно почему они начали общаться в деструктивных группах, которые им четко показывают врага (любого) и говорят про справедливость. Один такой опер, нормальный парень из "тяжелых" рассказывал, что в одной такой хате он сам чуть не расплакался и от эмоционального факапа спасла балаклава, он реально чуть не разрыдался, пытаясь найти более-менее приличный ракурс для оперативной съемки, потому что даже ему было неловко и стыдно за то, что некоторые дети так живут и даже для материалов уголовного дела ему было неловко это снимать.

Важно понимать что да, такие деструктивные группы существуют но в них НИКОГДА не попадет ребенок, у которого нет проблем дома, у которого реально любящая и принимающая семья.

И всех их выявить технически и физически невозможно при том что оперативники, которые с этим работают, оттуда не вылезают. Это всегда уравнение со всеми неизвестными – ты не знаешь, бравада это или реальный замысел.

И некоторых этих детей вы не поверите, даже спасают от чудовищной ошибки такие опера, часто бывает что человек в маске и с оружием, который сначала для проформы придавил этого юного нациста/мамкиного террориста/начинающего шуттера берцем к ламинату – это первый человек, который его реально выслушал и понял. И многих отпускают, потому что выясняется что они никакой угрозы не представляют, а урок на всю жизнь, про то что после определенных слов в интернете ты будешь лежать мордой в пол – уже получили.

Но вот в чем штука, большинство реальных шуттеров в игры не играют и ничего в интернете не пишут и без сообщений от его окружения – родителей, одноклассников – спецслужбы слепы. Многие родители всё видят и понимают но ничего не делают, потому что боятся, что ребенок пойдет в тюрьму. Но пока он никого не убил – важно понимать, он будет стоять хоть на ста учетах или даже проведет в спецучреждннии год-другой, но он будет жив и все его потенциальные жертвы будут живы. Это будет да, неприятный, но эпизод в его жизни. А после того как из-за попустительства всех, кто знал или подозревал, он-таки это сделает – это будет либо мёртвый человек, либо человек, который никогда больше не выйдет из психушки, либо получит огромный срок.

Важно с вниманием относиться к таким проявлениям и лучше перебдеть и сообщить, и ему окажут помощь, чем ждать ситуации, когда изменить уже ничего будет нельзя.

Часто слышу от родителей детей с явными психическими отклонениями, что они запрещают ребенку с явными агрессивными и неадекватными мыслями обращаться к врачам, что они ни за что на это не пойдут, потому что они ребенку этим "карьеру" и "судьбу" испортят. Такие родители находятся в жестком отрицании реальности и думают, что оно как-то "само" рассосется. А оно, как видите, само не рассасывается. И к сожалению такая псевдозабота уносит за собой жизни. Часто и самого ребенка, и вообще случайных людей.