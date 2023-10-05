"Когда ангел проходит по сцене". Нобелевская премия писателю Юну Фоссе

Украинский спецназ провел очередную диверсионную операцию в Крыму, высадившись на побережье;

Большинство кораблей Черноморского флота России переведены из Севастополя на базу под Новороссийском;

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Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе;

Музыкальный критик и продюсер Михаил Козырев – о том, почему некоторые рок-музыканты России поддержали войну против Украины;

Владимир Соловьев критикует Гарика Харламова, Харламов отвечает песней.

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