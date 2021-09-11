Какими могут быть "Черные лебеди" после выборов в Госдуму: в виде массовых протестов против итогов подсчета голосов, очередных пакетов санкций – как следствие непризнания легитимности голосования со стороны "коллективного Запада" или бытового конфликта, грозящего перерасти в гражданское противостояние.

Роскомнадзор ломает интернет: заблокировал сайт стратегии "Умное голосование", запущенной командой Алексея Навального, тренируется отключать DNS-сервера и пишет письма в Google и Apple с требованием удалить из App Store приложение оппозиционного политика, узника владимирской колонии.

20 лет терактам в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Трагедия 11 сентября – новая точка отсчета, которая изменила не только Америку, но и весь остальной мир. Породит ли Афганистан нового Бен Ладена на карте радикального исламского мира?

Путин, Кремль и выборы в Госдуму глазами российских политологов, участников Международного экономического форума в Карпачах (Польша).

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиками Владимиром Миловым и Геннадием Гудковым, доктором юридических наук, профессором, Еленой Лукьяновой; политологом Дэвидом Саттером, капитаном первого ранга в отставке ВМС США Гари Табахом и IT-специалистом, исполнительным директором "Общества защиты интернета" Михаилом Климаревым.

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