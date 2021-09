"Запретить ум вообще". Соцсети о запрете слов "умное голосование"

В воскресенье стало известно, что арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и Яндекс показывать в поисковой выдаче словосочетание "умное голосование" по иску компании "Вулинтертрейд", торгующей овечьей шерстью, если результаты поиска не ведут на сайт этой компании. В июне "Вулинтертрейд" зарегистрировала "умное голосование" как свой торговый знак. По существу дело будет рассматриваться только в ноябре, но суд решил пойти фирме навстречу и ввести запрет раньше в качестве обеспечительной меры.

Валерий Кизилов

Жило-было в Ставропольском крае предприятие с престижным, международным названием "Вулинтертрейд". "Вул" значит "шерсть", и занималось предприятие заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В июне 2021 года его владельцам понадобился товарный знак "Умное голосование". Не прошло и месяца, как их заявка была одобрена Роспатентом. Затем "Вулинтертрейд" почти сразу подал иски к Яндексу и Гуглу с требованием не выдавать в результатах поиска по запросу "умное голосование" ссылки, которые ведут не на сайт заготовителей шерсти, а куда-то еще. Арбитражный суд Москвы иски принял, назначил на ноябрь разбирательство по существу, а требуемый запрет ввел в качестве обеспечительной меры сразу же, с пятницы 3 сентября.

Роман Бевзенко

Судьи Крикунова и Козленкова (арбитражный суд г. Москвы) рассматривают иску некой ООО "Вулинтертрейд", зарегистрированной в Ставропольском крае соответственно к Гуглу и Яндексу.

Недавно это ООО зарегистрировало товарный знак "Умное голосование".

Графическое изображение товарного знака очень похоже на то, которое использовала команда А. Навального в рамках политической борьбы с партией "Единая Россия".

Роспатент регистрирует этот товарный знак.

Обладатель товарного знака обращается с исками к Гуглу и Яндексу к требованием запретить любую выдачу результатов поиска со словосочетанием "Умное голосование". И просит при этом обеспечительные меры.

Как знает любой юрист, получить обеспечительные меры в арбитражных судах в России предельно сложно.

Но здесь случается чудо!

Судьи Крикунова и Козленкова ходатайства удовлетворяют и - не рассматривая требования по существу - запрещают двум главным поисковым системам выдавать результаты поиска по словам "умное голосование".

Как думаете, является ли правосудным определения судей Крикуновой и Козленковой по этому спору?

Дело А40-186534/2021Дело А40-186508/2021

Ксения Болецкая

Московская судья Крикунова вчера запретила Google, а московская судья Козленкова запретила Яндекс выдавать в поисковой выдаче результаты по словосочетанию "умное голосование". Это обеспечительные меры по защите торгового знака "Умное голосование" от никому неизвестного производителя овечьей шерсти.

Далее сугубо личное мнение, понятия не имею что по этому поводу думает Яндекс или Google.

Вы же понимаете что это больше чем про политику, выборы и Навального?

Судьи Крикунова и Козленкова с очевидного благословения чиновников открыли ящик Пандоры.

Теперь ООО из Усть-Урюпинска может зарегистрировать торговую марку по любому неудобному властям слову/словосочетанию. Коррупция, пытки в полиции, банковский кризис, аборт, атеизм, теория Дарвина, смерти от ковид, инфляция, подорожание продуктов, увеличение пенсионного возвраста.

Любое слово теперь можно запретить в поисковиках. А потом и в постах в соцсетях. Любое слово фактически запретить искать и писать. По любому слову запретить находить и распространять информацию.

Вот насколько им страшно. Насколько они хотят нас контролировать.

Илья Вайцман

Хотите узнать, что такое «злоупотребление правом»? Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Вот это оно и есть, злоупотребление.

Алекс Кожушко

Забавно наблюдать, как государство само разрушает собственную правовую систему. Редчайший случай в современном мире.

Григорий Мельконьянц

Парадоксальная история, когда с одной стороны, людей привлекают к административной ответственности за символику умного голосования, причисляя ее к запрещенной и экстремистской организации ФБК.

Но с другой стороны, некое ставропольское ООО по продаже шерсти регистрирует в июне в Роспатенте идентичный логотип «Умное голосование» в качестве товарного знака и владеет им по свидетельству № 823798.

Антон Орех

Чудесно, конечно, что двойника зарегистрировали именно как фирму овечьей шерсти. Овцы на выборах - отличный символ!

Александр Архангельский

Волки в овечьей шерсти.

Владимир Гольбрайх

Часто современную Россию сравнивают с советским временем, но все-таки советская власть даже в черненковское время не выглядела уж настолько клоунами.

Денис Панченко

Сарказм этой ситуации с выборами усиливается ещё больше, если вдуматься, что шерсть именно овечья. Вероятно, следующий шаг — бренд производства крышек для консервирования овощей.

Михаил Шевелев

Всё это ваше иноагентство и экстремизм – отстой и вчерашний день. Данное сообщение создано гражданином страны, Арбитражный суд которой запретил словосочетание «умное голосование».

Николай Колосов

Мутная контора в июле зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» и теперь по суду запретила выдавать его в поисковиках.

Вспоминаю, как все смеялись, когда Дёмушкин зарегистрировал брэнд «Русский марш». А Дёмушкин-то, оказывается, — голова.



Дмитрий Дёмушкин

Суд запретил Google и «Яндексу» выдавать в поиске «умное голосование»

Скоро наш суд запретит выдавать зарубежным сетям фамилии Навальный, Демушкин, Удальцов и всех остальных.

Ну и словосочетание "Жулики и воры" на всякий случай.

Есть и другие предположения о том, какие ещё слова и словосочетания можно запретить.

Денис Денисюк

ждем товарные знаки "Соловьиный помет" "уточка" "дети путина". маразм в палатах крепчает.

Ольга Ефремова

они бы ещё «Навальный» зарегистрировали как товарный знак.

Александр Лычагин

Гарант настоятельно порекомендовал Дмитрию Анатольевичу дойти наконец до ЗАГСа и переименоваться в Алексея Анатольевича. И о фамилии подумать.

Наталья Геворкян

Все же надо как-то отдельно фиксировать нарастание абсурда, забудется же потом, как это было.

Новость, которая меня только что разбудила телефонным переливом: по иску компании, которая продает овечью шерсть, Яндексу и Google запрещено показывать "умное голосование" в поиске. Так решил Арбитражный суд Москвы. Суд, конечно, должен был пойти дальше торговца шерстью и запретить в поисковике слово "умное" и все производные и однокоренные. Идеально, конечно, было бы запретить ум вообще, и желательно не только в поисковике.

Команда Навального и её сторонники считают, что раз запрещают, значит боятся.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов

Сейчас идёт самая настоящая война за интернет. Я не только о блокировках: мы сейчас каждую минуту тратим немыслимые ресурсы для поддержания доступности приложения «Навальный» (Умное голосование).

Война и в юридическом пространстве. Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры и уже запретил Гуглу и Яндексу выдавать в поисковике сайт Умное голосование. Сделано это по иску ОООшки, название которой не имеет значение.

⠀

В Администрации президента посовещались и решили, а давайте как мы обманем Гугл: сделаем вид, что никакой политики нет, а есть хозяйственный спор и арбитражный суд, который вот принял независимое решение.

⠀

Наивно думать, что какой-то ОООшке можно зарегистрировать товарный знак за месяц, а потом быстро подать иск в Московский суд и сразу получить обеспечительные меры.

⠀

Решение арбитражного суда незаконное: «Умное голосование» не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия.

⠀

Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение – пробный шар, в дальнейшем они также будут видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами.

⠀

Понятно, что Яндекс, который находится в России, будет выполнять решения. Например, Яндекс уже не выдает наш замечательный юридический проект ЕСПЧ-поиск. С учётом это, Яндекс, какой бы прекрасный и удобный он ни был, должен лишиться репутации инфосервиса. Пользователи должны уходить на свободные площадки: Google (YouTube), Facebook (instagram), Telegram и подобные.

⠀

Понятно, что Кремль будет пытаться таким же образом бороться с нашим приложением, которое пока удаётся держать доступным.

IT-гигантам предстоит выработать целую систему защиты политических проектов от Кремля. Систему, которая защищает политические проекты в том числе от злоупотребления правами: интеллектуальными, о защите персональных данных и т. д.

⠀

Но как же приятно, что вся кремлёвская машина сейчас борется с Умным Голосованием, значит, оно даже в условиях полного уничтожения выборов продолжает оставаться угрозой для кремля. Скачивайте наше приложение «Навальный» с умным голосованием внутри.

Илья Яшин

Вся эта позорная возня и попытки запретов лишний раз доказывают, что «Умное голосование» работает и сильно беспокоит власть. Аргумент для сомневающихся.

Григорий Голосов

Жалобное бульканье в сети по поводу умного голосования продолжается [...], но агитировать против него уже бессмысленно, потому что власти собственными действиями наглядно показывают, что только умного голосования они и боятся. Обзвон людей, ранее зарегистрированных на сайтах УмГ; визиты к ним на квартиру; известный и широко разрекламированный эпизод с арестом женщины, разместившей фото с призывом к УмГ в углу картинки, - всё свидетельствует о том, что на силу убеждения власти не рассчитывают. Наступило время запугивания, направленного на то, чтобы отсечь избирателей от рекомендаций УмГ. Не исключаю, что кого-то запугают. В связи с этим уточню, что УмГ - это стратегия и метод. Метод состоит в получении рекомендации по голосованию в своем округе. Однако стратегия гораздо шире. Она - в нанесении максимального ущерба ЕдРу, и хотя метод позволяет эту стратегию облегчить в применении, она применима и сама по себе. Во многих округах несложно определить на глазок кандидата, представляющего наибольшую угрозу для единоросса. То, какие партии, помимо ЕдРа, имеют шанс преодолеть пятипроцентный барьер, тоже не секрет. Так что если цель стратегии близка, и не хочется вновь получить конституционное большинство ЕдРа в Думе (что неизбежно, если на выборы придут только сторонники власти по собственному выбору, по подкупу, или по принуждению + немногочисленные искренние любители "оппозиционных партий"), то шанс проголосовать по-умному есть у каждого.

Аббас Галлямов

Злоупотребление правом - это, конечно, зло. Но зло злу - рознь. Зло может выглядеть смелым, а может - трусливым. Ну это как злодей, который выходит биться с героем лицом к лицу, и негодяй, стреляющий ему в спину в ночи.

Запретить поисковым системам выдачу словосочетания «умное голосование» Кремль мог бы под соусом борьбы с экстремизмом. Это было бы несправедливо, но хотя бы отчасти честно. Речь ведь идёт о политической борьбе, а «экстремизм» - категория политическая. Власти, однако, предпочли прикрыться фиговым листком права собственности какого-то торговца шерстью, зарегистрировавшего товарный знак «Умное голосование». То есть, нанести удар они, конечно, нанесли, но как бы трусливо, исподтишка. Не выйдя в поле, а спрятавшись в кустах.

С политтехнологической точки зрения это очень непрофессиональное решение. Брезгливое презрение - совсем не то чувство, которое должна внушать власть.

Впрочем, справедливости ради, отмечу: нельзя исключать того, что решение принимали не политические менеджеры, а юристы. С них, понятно, за политическую эффективность спрашивать не приходится. Но это, опять же, косяк того, кто распределяет обязанности. В подготовке политических решений должны участвовать люди, способные профессионально разобраться в последствиях их принятия.

Кирилл Лятс

Какая-то ООО-шка зарегистрировала за месяц (это мгновенно, просто невероятно) товарный знак "Умное голосование" и через суд запретила использовать и суд мгновенно принял это решение, типа владелец запрещает показывать это словосочетание в поисковой выдаче:))

Но, по идее, такие словосочетания (как и "красный помидор") регистрировать нельзя. Они не могут быть товарным знаком.

Понятно, что Кириенко решил бороться с Навальным до конца. Понятно - зависть. Сам то он угробил страну в 1998 году, а Навальный приведет Россию к свободе и процветанию.

Умное голосование - прекрасный инструмент, который нельзя посадить в тюрьму или выслать из страны.

Потерять фактическое большинство Единой России в Госдуме для Кириенко - это конец карьеры, теперь уж навсегда. Понятно, что на посту главы Росатома он обеспечил своих потомков до 10го колена, но его, как сайентолога, волнует вопрос личной власти. И, похоже, он серьезно метит на место Путина. И в этой борьбе у него только один конкурент...хотя, трудно себе представить, что даже оболваненный русский народ всё забыл и проголосует за Владиленыча. Нет. Единственный удобный расклад для зам главы АП - монархия, где Путин прнзидент, а сам Кириенко - визирь, коим он мнит себя уже сейчас.

Умное голосование - это наша Куликовская битва с Ордой. Главное, она не требует запасных полков и даже вставания с дивана (если вы зарегистрировались электронно, но лучше проголосовать ногами).

Еще можно скачать приложение и в Google Play и в Apple Store. Just do it!

Олег Пшеничный

«Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — говорится в решении арбитражного суда Москвы.

———

А ведь «бойкот выборов», «портить бюллетень» и «не сяду играть в карты с шулерами» никто и не подумает запретить. Нет ли тут какой-то важной причины?

На самом деле, когда Навальный 3-5 лет назад призывал к бойкоту выборов, власти активно боролись с этой тактикой. В 2016 Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал призывающие к бойкоту сайты, так как это "подрывает основы конституционного строя", в 2017 Дмитрий Песков заявил, что призывы к бойкоту "подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", а в феврале 2018 Мосгорсуд признал тогдашнюю кампанию Навального по бойкоту выборов незаконной агитацией. За призывы к порче бюллетеней в российских регионах привлекают к административной, а иногда и уголовной ответственности.

Многие считают, что решение суда только добавит популярности сайту "Умного голосования".

Иван Бабицкий

Наше государство решило запретить Гуглю выдавать в результатах поиска "умное голосование" Навального.

Недавно так называемое "Мужское государство" попыталось примерно так же запретить что-то Яндексу - с известным результатом, но их пример никого ничему не научил.

Александр Фельдман

Вот я предполагал, конечно, что эти самые долбоклюи-овцеводы делали патент своего овечьего УГ именно для того, чтобы под видом защиты аффтарского права работать против истинного УГ Но я не предполагал, что они настолько долбоклюи, прости господи.

Во-первых, добрый судья подарил целый месяц на обжалование. Ну, как подарил, по закону пока что без обжалования никак нельзя До 3.10 Яндекс с Гуглом могут смело класть на приговор с прибором. Выборы, на минуточку, у нас 19.09

А во-вторых — эффекта Стрейзанд никто не отменял.

Google и Яндекс действительно пока не спешат выполнять распоряжение суда.

Валерий Кизилов

По запросу "умное голосование" сейчас (5 сентября), кроме ссылок на инициативу Навального, выдаются еще и новости об исках "Вулинтертрейда". Ну а если выполнят, кто-нибудь да сообразит, что имеет смысл и другими поисковиками пользоваться - DuckDuckGo и Bing, например.

Одними запретами креатив российской власти не ограничивается. Одной рукой она запрещает, другой создаёт.