Анализ спутниковых снимков, сделанных американской компанией Maxar, показал, что количество могил в аннексированном Россией Мариуполе увеличилось, пишет "Би-би-си".
На одном из трех мест массового захоронения жертв блокады города российскими войсками появилось более 1500 могил. Такие выводы делает Центр информационной устойчивости, проанализировав спутниковые снимки по просьбе Би-Би-Си. Речь идет только об одном месте захоронения жертв блокады – районе Старый Крым.
В последний раз спутниковые снимки этого захоронения были опубликованы в июне компанией Maxar. Новые могилы появились здесь за последние несколько месяцев. В городе есть три массовых захоронения жертв боевых действий – в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. По свидетельствам очевидцев, которые приведены в статье, на кладбище в Старом Крыму вероятнее всего похоронены тела людей, извлеченные из-под завалов: в Мариуполе повреждены или разрушены до 90 % жилых зданий и до 60 % частных домов.
- В июне этого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 1348 гражданских лиц в ходе боевых действий в Мариуполе, в том числе 70 детей. Тем не менее, в ООН тогда констатировали, что убитых значительно больше, так как во время войны получить точную статистику затруднительно.
- По оценкам ООН, из Мариуполя уехали 350 тысяч жителей. В последние месяцы государственные информационные агентства России публикуют лишь отдельные фотографии города, но и они свидетельствуют о том, что пустые улицы и руины сегодня стали обыденной реальностью Мариуполя, в котором до войны жили 450 тысяч человек.
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