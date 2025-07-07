В минувшие выходные, 5 и 6 июля, воздушное сообщение в нескольких крупных аэропортах страны из-за риска атаки украинских дронов было полностью приостановлено. Сначала в Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), а потом в аэропорту Мурманска и Нижнего Новгорода за сутки было отменено свыше 300 рейсов. Еще более сотни рейсов в том числе в других авиапортах были задержаны дольше чем, на два часа. Многие пассажиры провели в аэропортах более 9 часов. Людям приходилось сидеть и лежать на полу – свободных мест не осталось даже в кафе и бизнес-залах, пишет "База". Сотрудники аэропорта в Мурманске рассказывают, что возмущенные пассажиры "буквально выламывали ворота на посадку".

Текст: проект "Окно"

Позже Росавиация объявила о том, что аэропорты в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Пскове и Тамбове (Донское) переведены в статус "временно не обслуживаются" без указания, когда именно ожидать возобновления их работы.

Число пассажиров, чьи рейсы были перенесены или отменены 6 июля, только в одном Шереметьеве достигла 15 тысяч человек. Пассажиры в беседе с редакцией "Окна" рассказали, как по 6-9 часов провели в аэропорту, где несколько первых часов им даже не давали воды. Самолет Москва-Алматы, рейс SU1946, более 15 часов не мог вылететь из Шереметьева, сообщали "Осторожно, новости". Некоторым пассажирам стало плохо. им вызывали скорую помощь. При этом причину задержки рейса клиентам авиакомпании не сказали, сотрудники "Аэрофлота" заявили пассажирам, что "ничем им не обязаны".

Из-за авиационного коллапса в Москве и Петербурге возник дефицит билетов на поезда между двумя мегаполисами. Люди были вынуждены тратить от 30 до 80 тысяч рублей на попутку или такси.

"Даже не коллапс, а катастрофа"

Виктория Викторовна из Мурманска в 21:40 в воскресенье должна была с дочерью улететь на отдых в Нижний Новгород. Накануне авиакомпания "Икар" сообщила ей о том, что рейс перенесен, а после его отменили.

– Два раза переносили, потом вообще отменили. Говорят про возвраты билетов, кормление и гостиницы очень красиво и много, а на деле я не могу его оформить! Я уже трижды на сайте пыталась, выдает сообщение: "Предупреждение! Возврат использованного билета невозможен. По билету был осуществлен перелет", – делится Виктория. – Долгожданный отпуск [отменен]! Планы все обрушились..".

Юлия из Мурманска рассказывает, что в 20 часов 6 июля у нее с ребенком был вылет до Новгорода с пересадкой через Казань, но в итоге рейс отменили.

– Вроде бы, должны все вернуть, но если покупали по отдельности билеты – вот не факт, что с Казани – вернут стоимость. Сижу на сайтах, мониторю, что вообще можно сделать. Прилетим ли вообще когда-то?! – жалуется Юлия.

Ее опасения подтверждает Анна из Мурманска.

– Ждала сына из Москвы, рейс отменили. И номеров свободных нет, все занято. В итоге поедет на поезде, – сообщает она.

При этом в Минтрансе заявили, что "ситуация под контролем", отметив, что у авиакомпаний достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

Татьяна, застрявшая из-за переноса рейса в аэропорту Шереметьево, наблюдала "даже не коллапс, а катастрофу". Настолько возмущены люди, которыми забиты залы ожидания. "Там сейчас ни лечь, ни встать, куча людей, прямо у входа [в здание аэровокзала] начинается толпа", – подтверждает Мила Грекова.

На их жалобы в соцсетях некоторые комментаторы отвечают, что они "в тепле, с едой и гаджетами". "В чем катастрофа? Не в бомбоубежище же".

"Все впереди. Скоро движуха и в бомбоубежища загонит. Вспомните, год назад о дронах только в сводках СВО слышали", – пишет в ответ Виктор. "За что боролись, на то и напорились", резюмирует Валентин Телегин.

Александр, сотрудник одной из российских авиакомпаний, отменившей рейс в Мурманске, рассказывает, что в местном аэропорту ситуация была не лучше.

– По факту говорю, я лично видел, как тарабанят в двери ворот – так, что бедные ходуном ходили, – сообщает Александр и передает слова коллег из аэропорта Пулково. – В Санкт-Петербурге еще хуже, там чуть ли не ворота на посадку выламывали.

Дочь Ирины Колчановой, студентка, летела 4 июля по маршруту Челябинск-Москва-Мурманск с учебы домой.

– То есть это было только начало этого коллапса. И уже пошли задержки. В Москве она должна была приземлится в 17.05, в итоге оказался на земле только в 18.00. Да, почти час не садились. Но резких кругов не было, сказала дочь. Пассажиры волновались, но моя дочь сверхспокойная, была не в панике. Но она и не опаздывала никуда. Следующий рейс должен был улететь в 18.10, его задержали – она на него не успела. Дочь пошла на стойку Аэрофлот и очень повезло, что остался билет до Мурманска. Видимо, последний, один, потому что двум парням перед ней отказали. Но этот самолет тоже шел уже с задержкой. Должен был покинуть Москву в 19.40 в итоге дочь улетела в 21.00. Аэрофлот предоставили ваучер на бесплатные напитки. В аэропорту при этом было многолюдно, но не так ужасно, как 6-го числа, потому что пик задержек еще не начался. Но были уже кричащие люди, которые требовали билеты, кричали, как они опаздывают на операции или к детям, – описывает одну из самых удачных для пассажира ситуаций Колчанова.

"Массовые закрытия убьют гражданскую авиацию"

В комментариях к новостям о закрытии аэропортов многие отмечают, что подобные отмены из-за атак дронов начались не вчера.

"Пару лет назад были задержаны все рейсы по стране, Аэрофлот, Россия, на 3-4 часа. Я с двумя детьми летела Мурманск-СПб-Анапа. На пересадку не успела, в Питере был хаос, толпы народу, огромные очереди в кассу на замену билетов – по 40 человек в окошко, пишет Анна. – Мой орущий ребёнок выбил мне место без очереди в кассу. Поменяли билеты на следующий день. На вопрос, куда мне деваться с детьми – отправили на второй этаж в представительство авиакомпании. Нашла кабинет, а там очередь, благо, всего на час".

Эксперты подтверждают, что подобное можно было предвидеть задолго – даже не два года назад, а с 2018-го.

– Да, динамика возрастающая – это сухие цифры: в 22-м году не было закрытия аэропортов вовсе, в 23-м – уже свыше 20 раз, в 24-м – сотни случаев, а в 25-м – только к лету более 200 закрытий. И будет только расти. Аэропорты южного направления третий год подряд уже закрыты. Не исключено, что эта география будет расширяться, и мы столкнемся с тем, что было в марте 2022 года – когда авиасообщение с югом страны было полностью прекращено, – говорит Андрей Патраков, эксперт по авиабезопасности, гендиректор "RunAvia". – Понятно, что любые ограничения полетов – результат тщательной оценки рисков и являются мерой необходимой. Но эта проблема не вчера появилась. И беда как раз в том, что никто ею не занимается до сих пор. Не вижу, чтобы угрозу атак пытались начать решать не при помощи отмен вылетов и закрытия аэропорта. Массовые закрытия со временем убьют гражданскую авиацию, это совсем не выход. Активное использование средств только радиоэлектронной борьбы (РЭБ) влияет на навигационное оборудование самолетов и наземное оборудование аэропорта – высокие риски. Решить проблему способна эшелонированная система обороны, но только гражданского назначения. В нюансы вдаваться не могу, это прерогатива военных, но упрощенно – система обороны, включающая различные методы обнаружения и средства для их уничтожения. В том числе на бытовых дронах довольно успешно в мире используется система "отлова" беспилотников и их перепрограммирования, чтобы они летели не по заданному маршруту, а куда-нибудь за пределы аэропорта. Для модернизированных аппаратов, которые работают на разных частотах и т.п., этот метод не сработает - нужно что-то другое. Печально, что это все становится супердоступно - любой гражданский может легально заказать запчасти и у себя дома собрать БПЛА. И при этом один дрон, даже бытовой, способен угробить самолет. Простейшие дешевые модели уже способны подниматься на высоту до 5 километров и атаковать самолеты. После всех этих открытых ящиков Пандоры в ходе российско-украинского конфликта надо понимать, что все, что там применяется – все теперь может быть использовано террористами в любой стране мира. Это теперь угроза для гражданской авиации (и не только для авиации) во всем мире.

На создание эшелонированной системы обороны, по словам эксперта, могут уйти годы. Проблема, что в России к этому даже не приступили.

– А может быть, и больше. Но, к примеру, Великобритании это уже удалось сделать. Это просто нужно было давно начинать делать, чтобы не было того, что сейчас уже происходит. Характер угрозы был иного масштаба, но непосредственно военные атаки на авиабазу РФ были еще в 2018 году. Естественно никто не захотел делать никаких выводов. Я даже до сих пор удивляюсь, что из террористов никто пока нигде в мире не сделал тоже самое с гражданским аэропортом. Но после событий 1 июня 2025 я думаю теперь это лишь вопрос времени, где и когда в мире это произойдет, – говорит Андрей Патраков. – В ответ на наши предостережения последние 6-7 лет нам говорят "давайте в закрытом режиме". Мол, не надо давать идеи террористам. Поэтому широко и эту тему и не говорили.

"Пустят в бункер?"

Помимо жалоб на рухнувшие планы и проблем с компенсацией, под новостями об очередном отмененном рейсе пользователи пытаются выяснить причины произошедшего.

"...А вот спросить с военных, которые милиарды на вооружение тратили, почему не могут сбить дрон на границе, лучше наверно не делать", – пишет один из комментаторов под сюжетом о застрявших в аэропорту Мурманска пассажирах.

Денис Ходарев: "В 2024 году Россия увеличила военные расходы, заняв третье место в мире по этому показателю. Общие расходы на оборону достигли 13,1 триллиона рублей. Прошу прощения, тут даже не милиарды", – отвечают ему.

Алексей Алексеевич: "Как говорит президент, нужно признавать реалии "на земле", мы не в тех правах, чтобы что-то спрашивать с военных".

Алексей Алексеевич: "Придется залезать в бункеры – залезем, вопросы задавать – страшнее".

Денис Ходарев: "Алексей, а с чего вы решили что вас в бункер пустят?"

Часть комментаторов даже попыталась обвинить пострадавших в том, что они слишком активно жалуются.

"Сидите дома в такое время, все вам пляжи подавай", – пишет в той же ветке про отмененные рейсы до Мурманска Игорь.

"И вправду, думают о загаре и поплескаться в такое-то время, – иронизирует Алексей.

"Игорь, а если кому-то лететь на операцию или реабилитацию? Причем тут пляжи. Дети летят поступать", – пишет Альбина.

"Альбина, куда поступать? Вам создали все условия, чтобы на севере жить. Мурманск входит в топ по качеству медицинского обслуживания, что за отговорки?"

"Алексей, надеюсь это сарказм. Мне с ребенком к примеру лететь в конце месяца не реабилитацию в Питер, у нас специалистов нет".

"Алексей, ага, и зарплата 160 тысяч. Все хочу спросить-где часть моей з/п?", – подключается Наталья.

"Президент обещал безопасное небо", – добавляет Гена Крохалев.

"Гена, обещать не значит жениться)", – Станислав.

Между тем, как пишет "Коммерсант", задержки рейсов могут стоить авиакомпаниям около 20 млрд рублей. Издержки только в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4-6 млрд рублей.

7 июля утром стало известно, что Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, ранее бывшего губернатором Курской области. В указе нет ни слова о причинах этого решения, но наблюдатели считают, что судьба Старовойта была предрешена в связи с уголовным делом о пропаже миллиардов на строительстве защитных сооружений в Курской области. Ряд его бывших подчиненных являются фигурантами этого расследования. Однако форсировать отставку министра мог случившийся накануне коллапс в российских аэропортах.



