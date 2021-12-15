Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она стала широко известна в 2017 году, когда на свадьбе её дочери выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, что могло обойтись организаторам в 2 миллиона долларов, напоминает Кавказ.Реалии.

Хахалева подозревается в том, что скрыла от коллег 127 прогулов, получив за них зарплату как за рабочие дни. Таки образом, как утверждает следствие, она незаконно получила от государства 1 миллион 195 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин на прошлой неделе обратился в коллегию судей с просьбой возбудить против бывшей судьи уголовное дело. Предполагается, что она может быть обвинена в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По этим статьям ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Сама Хахалева 8 декабря улетела в Ереван и в Россию не вернулась, сообщил представитель Следственного комитета на заседании коллегии. Где она сейчас находится — неизвестно. Ранее сообщалось, что у неё может быть гражданство Грузии. В сети выкладывалось грузинское удостоверение личности с её фотографией и датой рождения, но оформленное на другую фамилию. Его подлинность не подтверждалась.