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Время Свободы

"Саакашвили только повод". Почему ссорятся Киев и Тбилиси

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 июля

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Время Свободы - Темы дня 6.07.2023
by Радио Свобода

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Россия нанесла самый мощный за время войны ракетный удар по Львову, есть погибшие и раненые;

Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин все еще находится в России. В Кремле говорят, что не имеют возможности и желания следить за его перемещениями;

Уголовное дело о нападении на Елену Милашину и Александра Немова;

Эльвира Набиуллина объяснила резкое снижение курса рубля факторами внешней торговли;

Журналист и телеведущий Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС;

Бронепоезд Владимира Путина обошелся госбюджету почти в 7 миллиардов рублей, первые роскошные вагоны строились еще во время его первого президентского срока;

Власти Грузии отказываются вести с Киевом консультации по отправке на лечение в третью страну Михаила Саакашвили.

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