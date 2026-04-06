Команда "Артемиды-2" установила рекорд удаления людей от Земли

Команда американского космического корабля "Орион" (миссия "Артемида-2") в ходе своего полёта к Луне оказалась дальше от Земли, чем какой-либо человек в истории, преодолев установленный более полувека назад рекорд команды "Аполлона-13". Об этом сообщила НАСА.

К 21.00 мск 6 апреля "Артемида-2" была на расстоянии 252,752 миль (более 406 тысяч километров) от Земли, что более чем на 4 тысячи миль дальше, чем "Аполлон-13" в 1970 году.

Это не окончательные данные - "Артемида-2" продолжает удаляться от Земли. В ближайшее время команда начнёт прямые наблюдения Луны и в ночь на 7 апреля пройдёт от спутника Земли на расстоянии около 7 тысяч километров. После облёта Луны корабль начнёт возвращение домой. За положением корабля можно следить онлайн, НАСА также ведёт прямую видеотрансляцию.

Запуск корабля был произведён 1 апреля (в ночь на 2 апреля по московскому времени). На борту работают четверо астронавтов - трое американцев и канадец.

"Артемида-2" - ключевой элемент новой лунной программы США. Во время полёта астронавты должны испытать систему жизнеобеспечения в глубоком космосе. Успех миссии - условие продолжения программы, в рамках которой уже в будущем году может быть совершён пилотируемый полёт с посадкой на Луне.