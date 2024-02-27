Команда Навального не может найти место для прощания с политиком

Команда оппозиционера Алексея Навального не может найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По её словам, команда политика связалась с большинством частных и государственных ритуальных агентств и похоронных залов. В некоторых организациях им говорят, что помещение занято, в других отказывают в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера. "В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать.

Спустя сутки поисков помещения для прощания нет", – заявила Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального отметила, что поиски помещения для проведения церемонии прощания продолжаются.

Ранее сообщалось, что похороны политика могут состояться в конце этой недели.

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей поставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии есть участок.