Соратники Навального сообщили о выдаче его тела матери

Тело Алексея Навального отдали матери, сообщают соратники оппозиционера.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в соцсети X, что информация о похоронах будет известна позднее. "Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей", — отметила Ярмыш. Она поблагодарила всех, кто требовал выдачи тела Навального родственникам.

По официальной версии, Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. 24 декабря, на девятый день смерти политика, в Москве люди пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы почтить его память. Телеграм-каналы публикуют фотографии, по которым можно судить, что на вход в храм образовалась очередь.

Возле храма дежурят полицейские. Они проверили документы у нескольких человек.

В Санкт-Петербурге несколько десятков человек пришли в Смольный собор. Они поставили свечи за упокой.

По данным корреспондента "Бумаги", внутри собора находились сотрудники Центра противодействия экстремизму. Они снимали пришедших на телефон. Полицейские проверяли у посетителей документы на выходе из собора.

Дата поминовения Алексея Навального совпала со второй годовщиной вооружённого нападения России на Украину. Россияне выходят в своих городах как на антивоенные акции, так и на акции памяти политика. По последним данным "ОВД-Инфо", по всей стране задержаны более 30 человек.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Другие подробности не приводятся.

За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в штрафной изолятор. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.

Тело Навального несколько дней не могли выдать родственникам. Мать политика Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей поставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии есть участок.

Согласно закону, тело должны выдать родственникам в течение двух суток после вскрытия. Эти двое суток истекали сегодня, 24 февраля.

Адвокат Людмилы Навальной обратился в ямальский Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о надругательстве над телом её умершего сына.

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