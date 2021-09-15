Команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования"

Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые пройдут 17-19 сентября.

Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" - они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.

На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов - представители КПРФ, но есть и представители других партий.

По Ленинградскому округу Москвы сторонники Навального советуют голосовать за самовыдвиженку Анастасию Брюханову, по Центральному - за Сергея Митрохина из "Яблока". Среди кандидатов, поддержанных в Санкт-Петербурге - Борис Вишневский из "Яблока" и Оксана Дмитриева (Партия Роста), но есть, например, и представители "Справедливой России - за правду".

Сегодня же свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал мэр Сергей Собянин. В его списке - не только кандидаты от "Единой России", но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу и самовыдвиженец Олег Леонов - по Центральному.

Российские власти блокируют информационные ресурсы, связанные с командой Навального, в том числе сайт "Умного голосования".

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